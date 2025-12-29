金馬聯手威秀 策劃日本中青世代名導作品選

喜歡日本電影的影迷有福了，金馬執委會29日宣佈與威秀影城聯手，將於2026年1月16日至3月27日推出「<50：日本中青世代導演作品選」，除勾勒出日本影壇的近年脈動，也預想未來發展的可能潛力。

此次入選的50歲以下日本中青世代導演，包括濱口龍介、深田晃司、山下敦弘、石川慶、石井裕也、藤井道人、三宅唱、真利子哲也、早川千繪、吳美保、伊藤詩織、長久允、空音央、山中瑤子、奧山由之、奧山大史等16位日本中青世代名導近年在台上映過的作品。

廣告 廣告

其中，濱口龍介已在短短3年內囊括柏林、坎城、威尼斯三大影展獎項，這次除了選映勇奪奧斯卡最佳國際影片和坎城影展最佳劇本的《在車上》，柏林影展評審團大獎的《偶然與想像》和威尼斯影展評審團大獎的《邪惡根本不存在》，還能一睹他的首部長片作品《暗湧情事》，以及長達5個多小時被視為他扛鼎之作的《歡樂時光》（分上、下兩集放映）。



日本知名導演濱口龍介《在車上》。(金馬執委會提供)

擅長以獨特影像風格將文學搬上大銀幕的石川慶，將選映諾貝爾文學獎得主石黑一雄親任監製的《群山淡景》，妻夫木聰與安藤櫻主演、橫掃日本各大電影獎項的《那個男人》，松岡茉優、松坂桃李精湛詮釋鋼琴天才尋夢甘苦的《蜜蜂與遠雷》。松岡茉優也在鬼才導演石井裕也的《愛在閃電下》扮演一個被影壇壓榨欺騙的新銳導演，石井裕也的精彩作品還包括宮澤理惠主演、在日本引發熱議的《月》，以及同樣讓仲野太賀展現驚人演技的《說不出口的愛》。

同樣備受國際影壇青睞的深田晃司，入圍威尼斯影展正式競賽的《還有愛的日子》透過木村文乃和永山絢斗非比尋常的愛情故事探討人的依存與孤獨。作品叫好又叫座的的山下敦弘，有綾野剛、齋藤潤主演、被視為「漫改電影的教科書」的《去唱卡拉OK吧！》。藤井道人的《新聞記者》大膽諷刺日本政治醜聞引起轟動，連奪日本電影金像獎最佳影片、男女主角等6項大獎。

此外，空音央的《坂本龍一：OPUS》拍攝紀錄父親坂本龍一的「最後音樂會」。山中瑤子與演技女神河合優實攜手的《納米比亞沙漠直播中》也在坎城影展導演雙週拿下國際影評人獎，以及奧山由之和奧山大史兄弟檔等4位年紀輕輕的明日之星，台灣影迷也可趁此機會一窺他們不可忽視的電影才華。

金馬執委會提醒，所有場次票券將於1月9日(五)中午12點起於威秀影城購票系統開始販售。即日起亦可至金馬影展辦公室(台北市中華路一段39號17樓)購買「優惠套組」(每套10張交換券，憑券可至台北信義威秀售票櫃台兌換劃位，1/16前購買可享早鳥價每組新台幣2,000元，1/16後購買為每組2,300元)。(編輯：楊翎)