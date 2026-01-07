金馬肯定女力！《恨女的逆襲》特映 台中幕後全力助攻

【互傳媒／記者 張玉泰／台中 報導】入圍第62屆金馬獎最佳女主角、並勇奪最佳動作設計的電影《恨女的逆襲》，昨（6）日於台中文心秀泰影城舉辦特映會，導演兼編劇李宜珊、監製何平及女主角林怡婷到場分享拍攝點滴，台中市政府新聞局專門委員劉仲偉、運動局專門委員林宜萱，以及台中市影視發展基金會副執行長王允踰亦親臨現場力挺，為即將於1月16日上映的作品暖身造勢。

▲女主角林怡婷回憶台中拍攝期間的舒適氛圍，讓她能全心投入演出。

劉仲偉表示，《恨女的逆襲》以拳擊為引，結合女性成長與家庭議題，透過擂台上的血汗搏鬥，映照角色在現實與自我之間的拉扯與覺醒，題材鮮明、情感直擊人心，也讓本片成為今年金馬獎備受矚目的女性題材作品；台中市政府長期支持具深度與多元觀點的影像創作，並透過拍片取景補助與協拍服務，協助劇組安心拍片、專心創作；台中良好的氣候條件與便利交通，也成為影視團隊青睞的重要拍攝城市。

王允踰則說，基金會長期擔任市府與劇組之間的重要橋樑，透過單一窗口協拍服務，協助劇組進行場景協調、拍攝行政作業及在地資源串聯，讓創作團隊能更專注於作品本身。《恨女的逆襲》於台中多處實景取景，將城市日常自然融入故事之中，也成為台中幕後助攻影視創作的具體成果。

林宜萱指出，《恨女的逆襲》巧妙結合電影敘事與拳擊運動，不僅呈現運動員在訓練與賽場上的毅力與精神，也透過角色故事，讓更多人認識這項需要高度自律與勇氣的運動，邀請市民朋友走進戲院支持國片，同時為台灣拳擊運動加油。

李宜珊分享，拍攝期間獲得市府與影視發展基金會多方協助，讓團隊得以在水湳市場、朝陽科技大學、南天宮等地順利取景。監製何平則認為，台中的城市景觀與人文氛圍，為電影注入真實且具情感重量的背景，使角色內心的掙扎與成長得以更完整呈現。女主角林怡婷也回憶，台中拍攝期間的舒適氛圍，讓她能全心投入演出，細膩詮釋角色在壓抑、憤怒與自我覺醒之間的心理轉折並完成這次極具挑戰的演出。

新聞局說明，《恨女的逆襲》將於1月16日正式上映，透過拳擊為引子，講述一段交織家庭失衡議題的女性成長故事；在拳擊擂台的血汗搏鬥之外，也映照人生中的拉扯與抉擇。誠摯邀請市民朋友與影迷走進戲院支持國片，以實際行動力挺台灣電影，也一同感受這部融合女性視角與台中城市風景的動人作品。