金馬航線大亂 漁民出海搶捕土魠

受大陸軍演空域管制影響，30日晚間6時以前台灣往返金門班機來回共取消60架次，近6000人行程受阻。（于家麒攝）

中共解放軍圍台軍演，30日在台灣周邊海域進行實彈射擊，各地區漁會皆透過電台廣播，提醒漁船緊急收網避讓，但有漁民為了生計冒險出海，澎湖花嶼南方軍演區域就發現夜間漁火點點。金門航線60架次取消、14架次延誤，馬祖航線16架次取消，受影響旅客近6000人。演習結束後，航空公司立刻加派10架次加班機飛往金門，馬祖航線則因演習結束已逾末班機時間，於今日加開班機疏運旅客。

目前是土魠魚捕撈季節，不久前才有澎湖漁民一晚捕獲60多尾、進帳逾30萬元，雖正值對岸軍演緊張時刻，還是有漁民冒險出海；有民眾將海上熱鬧景象放上網，戲稱「你演你的，我漁民照樣出海捕土魠。」「感謝遏止中國漁民出海與我方搶捕。」

不過一艘澎湖漁船為避開軍演提早返航，卻在收網時發現漁網遭扯壞，懷疑與共軍軍艦通過有關，但因缺乏證據、無法求償，只能認賠約5萬元。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，近海作業漁船昨日凌晨仍照常出海，前往枋寮捕撈櫻花蝦；而在台東外海捕撈黃鰭鮪的部分船隻就近停靠成功或蘇澳港休息，東港魚市場則有遠洋漁船進行卸貨。台東富岡、成功一帶漁民坦言，須「邊作業、邊閃避」。

1名到江西旅遊的何姓女遊客，昨早趕搭小三通船班返回金門候補機位，她表示，29日到廈門下榻的飯店，有工作人員告知解放軍正在軍演、且白天班機都取消，讓她當場嚇哭，深怕「打起來」再也回不了家跟家人團圓。希望兩岸不要有戰爭，所有百姓能共享和平的美好，呼籲當局者應正視人民心聲，不要讓政治干擾百姓生活。

台灣昨往返馬祖班機全取消，馬祖居民直呼是第一次遇到共軍軍演中斷班機，加上看到海上有軍艦繞海岸線巡邏更感心慌，有明顯感受到兩岸緊張的氛圍。對於因軍演被迫停止出海捕魚，馬祖居民表示，恰巧近期風浪也大，不出海捕魚影響不大。

上午為國際線離場高峰，台北飛航情報區所有國際離、到場航班，皆依規畫的替代航路飛航。昨日國際線無航班取消，部分過境航班則取消飛越。