金馬號×國光號，全台唯一公路主題館～台北臺灣公路博物館

台北臺灣公路博物館

嗨！小資爸來介紹一個超佛心又長知識的室內景點，那就是位於台北萬華區的「臺灣公路博物館」！它就在交通部公路局的大樓一樓，而且免費參觀！一毛錢都不用花，就能讓小孩玩得開心又學到東西，真的太讚啦。

博物館雖然不大，但麻雀雖小，五臟俱全。裡面展示了台灣公路發展的歷史，從早期的工程工具、老舊車票、各式車輛模型，到金馬號小姐，每一件都充滿了故事。我家小孩對那台金馬號巴士模型很好奇，我還趁機跟他們說，以前沒有高鐵的時候，這可是超豪華的交通工具呢！

總結來說，臺灣公路博物館是個很棒的雨天備案，不僅能讓孩子了解台灣的歷史，也能看到公路建設的偉大。爸媽們還能順便回味一下自己的童年，是個高CP值的親子景點，真心推薦給大家！

公路局臺灣公路博物館 - 外觀

▼臺灣公路博物館就在萬華的公路局裡， 一直想來很久了， 因為它只有平日才開放

▼臺灣公路博物館不用門票，只需要進來後在櫃台處登記就可以了

▼等待了好久，終於能夠一睹臺灣公路博物館廬山真面目

公路局臺灣公路博物館-常設展

▼入場會先看到臺灣公路的發展年表

▼依照時間來區分，展出不同時期臺灣公路的發展史，牆面上的數字設計好像新加坡國家博物館

▼開墾中橫公路時期的物品被保留了下來

▼當時開墾人員所使用的望遠鏡及水壺

▼以前臺灣的公車可是有車掌小姐

▼金馬小姐剪票用的的打孔機，對於使用悠遊卡的孩子來說是一件不可思議的事情

▼這裡也展出了金馬號的縮小版模型

▼我們熟知的國光號在這裡看得到

▼這邊展示了車牌的變革，我有看過1992到2006這個其間的牌子，再往前其實真的沒有什麼印象了

▼這裡也有互動設施介紹各地的公路

公路局臺灣公路博物館-特展

▼再來是特展的部分，目前的特展是公部門資訊再設計（Redesign）展

▼展出了許多設計師以臺灣公路為特色的印章

▼也有可愛吉祥物-幸福公鹿的印章

▼台灣公路上特殊的地點也有介紹

▼這個展區除了公路相關的展品，也有許多政府宣導品的再設計，相當有看頭

▼這個橘色的可愛玩偶可是是防災相關的吉祥物呢~

▼在交通法規的政令宣導上很需要設計來改變傳統的教條式宣導，改用活潑的圖像可以讓民眾更容易了解呦~

趁著暑假特別請假參觀公路博物館，裡面的展品相當豐富，讓我們了解到臺灣公路在發展過程中這幾個重要里程碑，我覺得比較可惜的就是如果能有一輛實際的公車放在博物館內給民眾體驗，或是駕駛公車的模擬體驗，會吸引更多人前往參觀呦~

台北市萬華區東園街65號1樓

(02)2307-0123

週一至週五9:00-16:00週六週日休館

