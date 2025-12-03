金馬行情！LINE Bank精選「4」檔ETF 經理人幫你抓妖股

財經中心／師瑞德報導

台股主動式ETF年底火力全開！LINE Bank集結台新、復華、群益、第一金4檔ETF線上開募，主打AI科技、成長股、趨勢選股等策略。申購平台最快3分鐘搞定，掌握金馬年行情第一波布局良機。投資門檻低、彈性高，搶攻年終財富翻倍機會。（示意圖／PIXABAY）

隨著台股企業獲利動能持續走強，主動式ETF在市場上的聲量與人氣快速飆升。根據統計，自今（2024）年5月首檔台股主動式ETF問世以來，短短半年內整體受益人數已從零突破40萬人，顯見投資人對能靈活操作、貼近市場趨勢的主動選股工具抱持高度期待。在這波年底進場黃金期中，台新投信、復華投信、群益投信與第一金投信相繼推出壓軸主動式台股ETF，搶攻2025金馬年行情。

看準這波熱潮，LINE Bank今（12月3日）宣布，自即日起至年底，平台將集結四檔主動式ETF新兵，包括台新台灣優勢成長ETF（00987A）、復華台灣未來50 ETF（00991A）、群益台灣科技創新ETF（00992A）、第一金台股趨勢優選ETF（00994A），並提供業界少見的24小時線上申購服務，最快只需3分鐘即可完成匯款、開戶、申購流程，讓投資人無需親赴銀行或等待臨櫃排隊，也能即時卡位市場。

四大主動式ETF 各有千秋、特色分明

這次集結的四檔主動式ETF涵蓋成長股、科技創新、潛力新星與多元配置等多元策略，滿足不同風險偏好與投資目的的需求。

台新投信推出的「00987A」聚焦AI、半導體與新科技應用，包括AI伺服器、人形機器人、HPC高效運算等產業鏈。台新研究團隊指出，隨著AI需求擴大，台灣相關供應鏈企業獲利能力看俏，預估2026年將有雙位數的獲利成長，基金將由經理人透過質化研究與量化分析精選標的，把握長線紅利。

復華投信推出的「00991A」則以「發掘未來明星股」為策略，從市值前150大台股中主動篩選出具潛力成為未來前50大的潛力股。該基金不只看公司現階段規模，更重視產業前景與企業轉型潛力，試圖長期超越加權指數，成為主動型投資者搶進新霸主的利器。

全台首檔科技主動ETF「00992A」則由群益投信推出，以台積電為首的「護國群山」為核心，聚焦先進製程與高階設備供應鏈。前十大預計持股包括川湖、台光電、奇鋐、旺矽、穎崴等產業代表，說明科技投資不能只押單一個股，而應廣納創新與技術優勢兼具的企業，掌握成長爆發力。

第一金投信的「00994A」主打「多元選股、重壓領頭羊」策略，投資池來自台股前500大市值企業，涵蓋大型、中型、高股息與成長股。採Top Down策略自上而下篩選強趨勢產業，再挑選個股重壓，單一持股權重最高可達30%，有利緊貼市場波動並捕捉快速輪動的主流趨勢。

Q4進場報酬高達六成 主動選股助力穿越震盪

根據過往資料統計，每年第四季為台灣成長股的傳統旺季，特別是12月進場後持有1年、2年、3年，其平均報酬率分別可達19%、41%、61%。加上展望2025與2026年，台灣企業獲利成長率預期將居全球主要市場之冠，主動式ETF也成為投資人爭相卡位的首選工具。

面對選股難度不斷提高、股市波動頻繁，主動式ETF的優勢逐漸顯現。相較於被動指數型ETF只能追蹤既定指數表現，主動型ETF透過經理人專業操作，能彈性調整持股配置、快速反應市場變化，特別適合面對政策轉折、產業輪動與短線修正等情境。

LINE Bank指出，這波主動式ETF的募集期最短僅3天，投資人若稍有延誤可能就錯失入場時機。為解決這一痛點，平台特別提供「24小時線上申購」功能，投資人無論白天上班或夜間追劇，只要3分鐘就能線上完成申購流程，讓理財與生活無縫接軌。

金馬年行情啟動 主動式投資勢不可擋

隨著金馬年行情起跑，四檔新基金將於12月分批開募，包含台新與復華今（3日）搶先起跑，群益預定8日登場，第一金則壓軸於15日接力，形成一波波投資熱潮。

專家建議，投資人可根據自身風險屬性、產業偏好與投資目標，靈活配置上述主動式ETF，並善用數位平台工具提高效率，掌握最佳進場時機。主動式ETF不僅為資產配置提供更多彈性，也讓投資人能在市場震盪中擁有更強的風控與績效空間。

在台股基本面穩健、科技成長題材持續延燒的背景下，主動式ETF的未來發展值得高度關注。投資人若能提前佈局，或許正是搭上下一波市場大行情的關鍵起點。

