金馬補頒華慧英最佳攝影獎座 57年後由女兒代領

本屆金馬執委會主席李屏賓，將1967年第5屆金馬獎最佳攝影獎的獎座，補頒發給已故攝影大師華慧英的女兒，感謝華慧英為電影文化發展的貢獻。

當年華慧英參與拍攝電影《我女若蘭》，獲頒金馬獎最佳攝影獎獎項，原本應該由他與攝影師林文錦共同獲獎，因為電影公司疏失漏掉他的名字，讓他與金馬獎擦身而過。如今，多名電影界人士聯名向金馬執委會申請補頒獎座，終於獲得回應。

第62屆金馬執委會主席李屏賓表示，「本來是一個小小的錯誤，但是是個很大的遺憾，我只是盡了一點點棉薄之力，在中間做個接棒人，把這個事情完成了。」

華慧英女兒華珊說道，「今天來這麼多朋友，都是我爸爸父執輩的，我們小輩在這裡，雖然我年紀很大了，還算小輩嘛，就誠心的謝謝大家，謝謝。」

華慧英是已故的電影攝影師、導演，曾獲得首屆金馬獎的最佳黑白攝影獎等獎項，並擔任多屆的金馬獎評審。他參與拍攝的電影，代表作包括胡金銓導演的《龍門客棧》、《俠女》，還有李行導演的《蚵女》等，而今（2025）年正好是他的百歲冥誕。

電影龍門客棧男主角石雋提及，「在我們還沒有去拍戲之前，就給我灌輸了做為一個演員，對這個攝影機的配合度，確實是減少了很多NG的次數。」

國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁指出，「很多很早期的在中影倉庫裡面，現在也交到影視聽中心來了，會修復更多華老師的作品，讓大家能夠欣賞。」

影視聽中心已經將龍門客棧等電影數位修復，未來會持續推動修復保存的重要工作。而除了補頒獎項，主辦單位電影攝影協會還舉辦華慧英的紀念會，讓與會的電影界人士一起話當年。