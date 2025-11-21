金馬觀眾票選獎 頒給陳玉勳大濛

第62屆金馬獎頒獎典禮今登場，金馬執委會21日率先頒發觀眾票選最佳影片，由陳玉勳(右2)執導的「大濛」獲得。

記者戴淑芳∕台北報導

金馬執委會21日舉行第62屆金馬獎入圍午宴，為隔天登場的金馬獎頒獎典禮暖身。同時也率先頒發本屆金馬獎觀眾票選獎最佳影片，由《大濛》贏得；國際影評人費比西獎則由《核》獲得。

今年「金馬獎觀眾票選最佳影片」活動於花蓮、新竹、台南3地同時舉辦，觀眾須完整觀賞完5部入圍的最佳劇情片《人生海海》、《左撇子女孩》、《眾生相》、《地母》、《大濛》後，才能投票選出心目中的最佳影片。最後共有432位觀眾完成，結果由陳玉勳導演的《大濛》勝出。

新加坡導演陳思攸（右2）執導的「核」獲「國際影評人費比西獎」。

「國際影評人費比西獎」以鼓勵年輕、傑出的華語電影新銳為目標。本屆評審由羅馬尼亞影評人與策展人安德雅佩德烏、義大利影評人喬凡尼斯迪亞諾梅蘇提、影展策展人與台灣影評人協會副理事長洪健倫擔任，3人選出的得主為陳思攸執導的《核》。

第62屆金馬獎頒獎典禮暨星光大道即將於22日下午5點30分於台北流行音樂中心登場，頒獎典禮準時於晚間7點舉行。