金馬賀新春 板橋公所書法名家1/28揮毫贈春聯

《圖說》春聯作品—114年資料照片。〈板橋公所提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市板橋區公所為迎接115年馬年農曆春節到來，將於1月28日至30日，在公所6樓禮堂舉辦丙午年「金馬賀新春‧揮毫贈春聯」活動，邀請「醉墨軒書會」多位書法名家蒞臨現場揮毫，免費提供民眾索取春聯與斗方，歡迎民眾將馬年新春的喜氣與好運帶回家。

板橋區長陳奇正表示，農曆春節張貼春聯是臺灣家家戶戶重要的年節傳統，不僅象徵除舊布新，也寄託對新年的美好期許。板橋區公所長期重視年節文化推廣，每年固定舉辦揮毫贈春聯活動，深受市民朋友喜愛，也成為地方迎春的重要年度活動之一。

他指出，此次活動共規劃5個場次，分別為1月28日及29日上午9時至11時30分、下午1時30分至4時，以及1月30日上午9時至11時。透過書法名家現場揮毫，讓民眾近距離欣賞書法藝術之美，親手領取墨寶春聯，增添年節溫度，也祝福市民朋友在新的一年「金馬獻瑞、闔家平安」。

《圖說》民眾排隊索取書法老師揮毫春聯—114年資料照片。〈板橋公所提供〉

陳奇正說，板橋公所自民國100年起辦理揮毫贈春聯活動至今，已邁入第15年。在電子化與數位化普及的年代，手寫春聯更顯珍貴，不僅保留傳統文化精神，也讓年節多了一份人情味與溫度。

醉墨軒書會理事長唐菁表示，書會多年來持續參與揮毫贈春聯活動，能在春節前與市民朋友分享書法創作，是書法家們相當重視的年度盛事。此次特別準備多款寓意吉祥、招福納喜的馬年賀歲詞句，包含祝賀平安、事業順遂與家庭和樂等內容，期盼民眾將春聯張貼於家中，迎接生氣蓬勃、好運奔馳的馬年新春。