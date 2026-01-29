金馬賀新春 高雄監獄舉辦115年春節面對面懇親會

隨著農曆春節將至，高雄監獄於一月廿七至廿八日舉辦「春節面對面懇親會」，為收容人與家屬搭起溫暖的橋樑；這次活動共有五百三十二名收容人及八百四十二名家屬參與，在嚴肅的矯正機關內，交織出難得的親情團圓畫面。(見圖)

主辦單位今(廿九)日說明，為了讓收容人感受到社會支持，臺灣高雄地方檢察署檢察長黃元冠、更生保護會高雄分會主任委員陳義成及犯罪矯正協會高屏澎分會主任委員謝龍隱等多位貴賓，特別在典獄長林明達的陪同下出席。

活動中，黃檢察長特別走進懇親現場，對家屬的辛勞表達慰問，並簡短勉勵收容人要體會家人的守候與不離不棄，珍惜這份支持，轉化為未來重返社會的動力；林典獄長也期許收容人能藉由親情的力量改過自新，讓家屬感到安心。

活動最動人的情景，莫過於典獄長、檢察長及來賓們逐桌發放精緻餅乾與小禮物，當長官們親手將禮物交給家屬與孩童時，現場充滿笑聲與謝意，這份小小的見面禮，有效緩解了收容人與親屬許久未見的緊張與激動。

此外，獄方在現場設置了「拍立得」拍照活動，讓家屬與收容人能留下珍貴的合影紀念；同時也準備了「枕邊細語」光碟片，讓收容人將想對孩子說的話錄下，讓親情不因圍牆而中斷。

針對經濟困難的家庭，獄方特別準備了由更保高雄分會與矯正協會高屏澎分會提供的生活關懷品，確保溫暖能送到最需要的角落；同時，因應近期詐騙犯罪猖獗，現場也結合防詐騙宣導，提醒家屬注意財產安全，體現獄方在生活與心靈上的全方位關懷。