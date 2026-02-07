金馬賀歲保安康 交安宣導不間斷

MEITU 20260207 102821975 300x200 1

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】農曆新年將至，大安波麗士於1月31日受邀至敦安公園，結合敦煌里舉辦「揮毫迎春」園遊會活動，現場除書法老師揮毫手寫春聯供民眾索取，並準備了各式精美禮品及紅包袋，讓里民提早感受春節氛圍。連鎖醫療器材杏一團隊更帶來闖關換好禮活動，讓大家在迎接新年的同時，也更加注重自身健康。

大安分局特別在活動現場設置攤位，進行交通安全宣導，提醒民眾騎乘自行車應禮讓行人，勿於騎樓騎車或按鈴催促；另針對近期修正無照駕駛規定，提醒民眾即日起無照駕駛罰鍰提高至機車最高3萬6000元、汽車最高6萬元，也要移置保管車輛及扣繳牌照，呼籲一定要持有合格駕駛執照才上路，保障用路安全。

同時為因應春節採購需求，大安波麗士也在建國玉花市人潮眾多時段進行交安宣導，鼓勵民眾多運用大眾運輸工具，減少塞車與疲勞駕駛風險，如須開車，建議提早規劃替代道路，並留意警察廣播電台的即時路況資訊，確保行車安全，平平安安過好年。