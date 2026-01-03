金馬賓館轉型當代美術館邁入第10年 (圖)

誕生出不少迷因的動漫作品《中華一番！》（中華小廚師、小當家）作者小川悅司在 12 月 31 日回顧了 2025 年的狀況，除了向讀者們送上新年祝福之外，也表示「在連載開始滿 30 週年的 2025 年，沒想到主角竟然會死亡」，甚至透露自己跑去問了 AI 接下來的劇情該怎麼走，不過他本人並不太滿意，最後則是打算用別的方式繼續推進故事。

