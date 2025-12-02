金馬路驚魂瞬間！轎車右切停靠 後方騎士竟離奇自摔「滑行倒地」

轎車右切靠邊後方騎士離奇自摔滑倒。（圖 ／翻攝畫面）

彰化市金馬路1日下午上演驚險一幕，1名林姓駕駛準備將自小客車往右切進外側車道、欲靠邊停車時，後方一名吳姓機車騎士卻在毫無預警的情況下突然自摔，整個人連同機車滑倒在外側車道，場面一度嚇壞路過民眾，由於自小客車在騎士倒地後仍向前行駛了一小段距離才逐漸停下，也引發民眾質疑2車間是否曾發生碰撞，事故因果目前尚待調查釐清。

事故地點位於金馬路二段，當時林姓駕駛正依規畫動線準備右切靠邊，方向燈已亮起並緩慢移動。同時，後方直行的吳姓騎士疑似遭受不明因素影響，車輛突然失去平衡、整個人向右側倒地，滑行數公尺後才停下。警消獲報後立刻趕抵現場，騎士手腳多處擦挫傷，所幸意識清楚，經送醫治療並無生命危險。

令人疑惑的是，自小客車的右側車身出現一道明顯擦痕，而機車前車頭也有損傷，因此到底是騎士因其他因素自摔，還是曾與自小客車發生輕微碰撞才導致摔車，仍需進一步調閱影像及現場分析，警方目前尚未排除任何可能。

警方到場後立即對雙方進行酒測，兩人酒測值均為零，排除酒駕疑慮。當地居民透露，金馬路車流量大、車道寬度有限，汽機車在尖峰時段靠邊停車或超車常發生驚險畫面，這次事故更凸顯用路人彼此注意的重要性，警方表示，變換車道或靠邊停車時，務必提前開啟方向燈並保持穩定路線，同時確認後方來車距離是否安全；機車騎士也應對前方車輛動向提高警覺，保持適當距離並減速通過可能有停車動作的車輛，才能避免突發狀況。

目前事故責任仍在釐清階段，警方將進一步調閱監視器與行車紀錄器，深入判定兩車是否有碰撞、誰造成事故等細節，才能釐清當時實際狀況。

