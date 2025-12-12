金馬迎春嗨翻年！義大皇家、天悅祭出全檔期圍爐盛宴

▲過年就到義大！春酒、團圓、年菜外帶全包辦。

金馬迎新！義大皇家酒店 × 義大天悅飯店推出全方位年節企劃 春酒尾牙、圍爐團圓、年菜外帶一次搞定

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】農曆春節將近，義大皇家酒店與義大天悅飯店同步啟動金馬年年節專案，從春酒尾牙、除夕圍爐到外帶年菜，一站式滿足企業與家庭的年節需求。

義大皇家酒店今年以更完整的規劃迎接企業聚餐需求，星亞自助餐廳、CASA FONTANA義大利餐廳與大型宴會廳皆推出多樣宴席選擇。從豐盛海鮮自助餐、湖畔景觀包場到大型典雅宴會廳，多種形式可依企業規模彈性安排。達既定桌數可享交通接駁或乘車券加碼，另有滿額贈送餐券、住宿券等回饋，替企業打造兼具儀式感與體面的年終盛會。

主打高CP值的義大天悅飯店，同步推出中式桌菜與自助餐春酒組合，適合部門聚會、家庭聚餐與中型企業活動。訂位達指定人數可享獨立包廂與KTV設備使用，並提供早鳥優惠，是南部企業年終聚會的熱門選擇。

春節圍爐方面，義大皇家酒店於國際宴會廳推出除夕圍燈與初二回娘家團圓宴，提供小家庭桌席、標準桌席與包廂方案，並安排互動節目與摸彩活動，讓年夜飯不只美味更具儀式感。

義大天悅飯店自除夕至初五推出「新春圍爐團圓宴」，提供六人與十人桌席，除夕夜加碼遊戲、表演及抽獎，營造喜氣洋洋的節慶氛圍，讓長輩、小孩都能盡情享受團聚時光。

為滿足希望在家享用佳餚的民眾，兩家飯店同步推出年菜外帶。義大皇家酒店皇樓中餐廳推出多道主廚功夫年菜，搭配蘿蔔糕、臘味禮盒及招牌醬料禮盒，多種菜色與伴手禮一次到位。此外亦規劃經典與豪華兩款團圓套餐，讓家中年夜飯輕鬆端出滿桌佳餚。

義大天悅飯店則推出「金馬迎春福滿門」外帶年菜，從佛跳牆、花膠湯到牛羊料理與甜品皆一應俱全，並提供六人與十人份的「年菜富貴套組」，方便一鍵備齊全桌菜。指定日期前訂購還享優惠並加贈發財蛋糕，象徵新春好運連連。

義大皇家酒店與義大天悅飯店以最齊全的餐飲選擇與貼心服務，陪伴民眾與企業輕鬆迎接金馬新年，開啟幸福美滿的新篇章。（圖╱義大皇家酒店提供）