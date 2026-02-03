金馬迎春墨香送暖，彰化秀傳醫院名家揮毫傳遞醫療人文情。圖／記者鄧富珍攝





為迎接2026年丙午馬年到來，彰化秀傳醫院今（3）日上午於一樓大廳舉辦「金馬迎春・名家揮毫」新春慶祝活動，由院長馬旭親自領軍，攜手院內醫護團隊及三位書法名家現場揮毫，致贈600份象徵吉祥如意的春聯，吸引眾多民眾熱情參與，讓平日忙碌的醫療空間洋溢濃濃年節氛圍與人文溫度。

本次活動邀請書法名家王柏勳、林瑛瑛及方一成同台獻藝，三人揮毫落筆氣勢磅礡，將對新年的祝福與期許融入筆墨之中。馬旭院長也親自提筆，寫下祝福病友與社區民眾健康平安的春聯，傳遞醫療關懷與新春祝願。現場準備的600份限量春聯在短時間內索取一空，不少民眾直呼能拿到名家與院長親筆墨寶，格外有年味，也為新的一年增添好兆頭。

金馬迎春墨香送暖，彰化秀傳醫院名家揮毫傳遞醫療人文情。圖／秀傳醫院提供

馬旭院長表示，馬年象徵活力、堅毅與勇往直前，與醫療工作者守護生命、守護健康的精神不謀而合。秀傳醫院除了提供專業醫療服務，也持續透過結合藝術與文化的活動，拉近醫院與社區的距離，讓醫療不只是治病，更是溫暖人心。他強調，新的一年，秀傳團隊將持續秉持「龍馬精神」守護鄉親健康，祝福大家馬到成功、歲歲平安。

活動現場氣氛熱絡，醫護人員也熱情參與揮毫，包括社區健康中心副院長黃文進、藥學部主任謝艷玉及檢驗醫學部主任楊玉英皆親手書寫春聯贈送民眾。其中乳房外科醫師蔡宇杰一出場便吸引目光，不僅書法獲得好評，更被長輩稱讚外型出眾，現場笑聲不斷，讓醫院化身為充滿人情味的社區交流場域，實踐「醫病一家親」的理念。

金馬迎春墨香送暖，彰化秀傳醫院名家揮毫傳遞醫療人文情。圖／秀傳醫院提供

彰化秀傳醫院準備600份春聯，現場民眾熱烈索取。

