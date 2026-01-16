金馬迎春好物相伴 農業部農村好物春節型錄共創永續農村新價值

農業部為大眾推出年禮好物型錄。（農村水保署提供）





2026年春節腳步接近，農業部農村發展及水土保持署為全國大眾準備了一份最有溫度的禮物清單！「2026春節-金馬迎春 好物相伴」瑞禮迎春型錄，嚴選29項農村好物商品，無論企業採購或親友送禮，透過這份型錄，能方便採購到符合ESG需求的國產農特產禮品。這不僅是年節贈禮的體面選擇，更是企業實踐社會責任、活絡地區經濟並與地方共好的具體表現。

精選百味開箱：從珍稀茗茶、特色點心到微醺風土，本次型錄規劃多元的價位與品類，滿足企業從員工福利到重要合作夥伴贈禮的各種需求。

年禮好物掃碼尋寶。（農村水保署提供）

名茶茗飲與微醺滋味：囊括「九芎湖文化發展協會」的台灣愛玉吸凍禮盒、「天菊農場」的花茶系列禮盒；「月光下友善農場」融合麥寮文化故事的台灣小麥白酒 ，與「綠點酒莊」結合花東柚子、鳳梨釀製的四季小酌利口酒。

在地果物與特色點心：「德朱利斯」融合台東在地特色的紅藜晨曦禮盒；「陳稼莊」以自然農法栽培的桑椹與百香果原汁；「美好花生」嚴選花蓮鳳林九號花生製成的香脆炒花生與牛軋糖。

補養精萃與經典肉品：「雲嶺鮮雞」推出的初心甘溫土雞粥（金馬62聯名禮盒）及赤羽滴雞精，提供透明生產一條龍管理與碳足跡認證的補養首選；「養豬人家」選用臺灣陽光豬製成的純豬肉酥；「瑞蚨園」採用純正100％臺灣苦茶籽，推出產銷履歷的苦茶油禮盒；「鴨迷」推出韓式人蔘糯米全雞湯，在家也能吃到頂級滋味。

職人米食與永續禮盒：包含「豐滄」推出的馬上米香FSC永續禮盒與頂級芋香米，採用50%海藻糖減糖配方，並結合庇護工廠夥伴共同參與生產，體現社會共好 。

農村水保署邀請各大企業與消費者，在2026年春節一起用行動支持國產農產品，讓每一份禮物都能化為永續農村的影響力！

企業服務專線049-234-7381；型錄內含多項團購優惠方案，大宗採購可另洽專案價。

