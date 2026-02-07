金馬迎春慶太平 福興宮攜手藝術家揮毫送春聯

社會中心／李豫翰、劉毓琦 新北報導捷運站內又發生騷擾案件！有一名女音樂老師，上個月底在台北捷運新店區公所站，搭手扶梯時，遭到一名男子刻意緊貼，還出手觸碰，被害女子驚嚇之餘，還在猶豫要不要報警，就發現男子刻意躲在廁所，不斷探頭張望，這名女老師現身說法，還原過程，而監視器也還原，男子說是不小心，根本是撒謊。站務人員一見到兩名警員到場，立刻揮手，示意他們趕快進站，什麼事這麼緊張？原來捷運又傳出鹹豬手事件。明明當時人不多，男子卻刻意貼的好近，遭到襲臀的女子，勇敢出面還原過程，回想過程，還是疑惑又生氣，就怕誤會了人，直到看到這一幕。搭捷運遭男刻意緊貼.觸碰 嫌供稱"不小心"遭監視器打臉（圖／警方提供）男子詭異行為，幫自己的懷疑打了強心針。事發在1月29號，台北捷運新店區公所站，從事教音樂的被害人，上完課、搭捷運回家，到站走上手扶梯時，遭後方的陳姓男子，貼近觸碰，雖然男子辯稱是要抓扶手誤觸，但警方調閱畫面卻不是這樣。搭捷運遭男刻意緊貼.觸碰 嫌供稱"不小心"遭監視器打臉（圖／民視新聞）陳姓男子被依性騷擾防治法送辦，但他過去就曾經騷擾女子挨告，前科滿滿也沒在怕，屢次被逮，還是不知悔改，被害人只希望女生碰到類似情形，都要勇敢站出來，不要姑息。原文出處：搭捷運遭男刻意緊貼、觸碰 嫌供稱「不小心」遭監視器打臉 更多民視新聞報導台中女搭計程車醉倒「遭惡狼司機侵犯」！他囂張錄影丟包路邊…下場曝三重離奇車禍！機車衝撞新北環保局車 釀1死2傷身價8億人瑞突娶68歲看護！律師甩2疑點：有良心嗎？

民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言