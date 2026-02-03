金馬迎春旺全年 魚池虎頭蘭賀新年家中擺一盆福氣旺旺來 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】魚池鄉四周環山，環境溼度高且日夜溫差明顯，這份得天獨厚的自然條件，成為蘭花紮根生產的優質溫床。魚池鄉所產蘭花外觀優雅、芳香宜人，素有「花中皇后」之美譽，長期以來吸引無數愛花人士慕名而來。

鄉內主要栽種品種以國蘭與虎頭蘭為主。其中，虎頭蘭主要供應國內市場，產量佔全國百分之八十，其品種多樣性與栽種技術皆傲視全台；國蘭則以外銷韓國為主，魚池鄉身為全國主要產區，產量佔全國四分之一，在國際市場表現亮眼。

虎頭蘭是魚池鄉的代表性花卉，因唇瓣形狀酷似虎頭而得名。其構造獨特，突出的花紋與三片花萼交相輝映，顯得格外迷人。雖然花蕊含蓄，但花序成串綻放，花數碩大且飽滿，搭配流線型的綠葉，展現出雍容高雅的姿態。相較於其他種類蘭花，虎頭蘭更顯物超所值。

此外，虎頭蘭具備極佳的環境適應力，開花期集中在每年的十月至隔年二月，觀賞期長達2至3個月。因「虎」與「福」諧音，虎頭蘭在民間被視為吉祥、幸運與繁榮的象徵。其豐富艷麗的花色與大器的組合盆栽，充滿濃厚喜氣，非常適合作為新年裝飾或年節送禮，為佳節增添繁榮氛圍，帶來新年好兆頭。

鄉內蘭園林立，包括虎頭蘭、石斛蘭、國蘭、文心蘭等品項應有盡有。其中以「東光花卉區」最為密集，該區種植規模佔全鄉百分之七十。在當地農民精心栽培下，每一株蘭花都展現出優質且美麗的特性。

魚池鄉長劉啟帆表示，去年受暖冬與春節提前之影響，虎頭蘭產量略微受限，而今年氣候宜人，產量已恢復往年盛況，花況極佳。春節期間正是賞蘭的最佳時節，誠摯邀請全國民眾到魚池鄉走春，感受蘭花的高雅氛圍。

鄉長劉啟帆特別推薦，來到魚池除了挑選新鮮花卉點綴居家，更別忘了帶走最道地的「魚池三寶加一咖」-紅茶、香菇、蘭花及咖啡。這些優質農產是新春伴手禮的首選，期待大家將福氣帶回家，開啟愉悅多彩的新年。（圖／記者石振賢攝）