金馬迎春 板橋花市2/7起延長營業





農曆春節將至，北台灣重要花卉集散地「板橋花市」2月7日起啟動春節服務模式，為因應歲末除舊佈新需求，花市將連續十天不間斷營業，並針對年前採購高峰期延長夜間開放時間，最晚服務至晚間10時，邀請市民朋友在繁忙的年節準備期，輕鬆選購應景花卉，為家中增添馬年新氣象。

針對年前不同時段的採買需求，公所特別規劃彈性營業時間：2月7日至13日延長至晚間8時；2月14日（週六）適逢情人節，以及15日（週日）更延長至晚間10時，提供上班族夜間賞花好去處；除夕（16日）當天則營業至晚間6時。花市將於初一至初四休市，由攤商自主營業，並於2月21日（初五）正式恢復常態營運。

專業花農建議，民眾可依需求挑選象徵「招財」的銀柳、金錢樹或鳳梨花，若追求「吉祥」則首選蝴蝶蘭與百合。此外，大吉大利的金橘盆栽亦是熱門首選，除了裝飾效果，鼓勵民眾選購能釋放芬多精的盆花進行空間「微整形」，在大掃除後吸收二氧化碳、淨化磁場，以清新、自然的居家環境迎接嶄新的馬年。

板橋區公所溫馨提醒，農曆年前是花卉市場的傳統旺季，越趨近除夕，市場價格與人潮預期將同步波動。建議有佈置需求的民眾把握本週末及早進場，不僅能確保花材新鮮齊全，更能享受更具競爭力的價格。今年情人節恰逢年假前夕，花市入口設置許願樹供民眾許願祈福，歡迎情侶與家庭善用夜間延長時段，在花香繚繞中度過一個別開生面的新年假期。

