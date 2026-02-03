金馬迎春 高雄榮總新年音樂會

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄榮民總醫院為讓住院病患及其家屬能提早感受新年佳節的溫馨與歡樂氣氛，今（3）日特別攜手財團法人生蓮慈善公益基金會，共同舉辦「金馬迎春－新年音樂會」。期望透過悠揚動人的樂聲、精彩多元的器樂合奏與舞蹈演出，舒緩病患與家屬的身心壓力，同時為醫療同仁緊張忙碌的工作注入溫暖與活力。

高雄榮總院長陳金順表示，誠摯感謝生蓮慈善公益基金會洪勝雄董事長、洪陶美華董事、陳培城執行秘書、陶永祥總幹事等貴賓的大力支持與協助，使本次音樂會得以順利舉行。期盼藉由音樂會傳遞溫暖與正能量，並以熱情與感恩的心，持續提升醫院的服務品質與人文關懷。

社工室主任曾耀毅指出，本次活動邀請「魔笛家族」帶來烏克麗麗、木笛四重奏及鋼琴歌唱合奏演出，並由「謠旅室內樂團」呈現鋼琴三重奏（小提琴、大提琴、鋼琴）。此外，特別邀請「榮華幼兒園」及「響豔樂坊」帶來活潑生動的歌唱舞蹈與國樂合奏表演，透過音樂與舞蹈的現場互動，為病患與家屬帶來心靈撫慰。

現場聆聽的民眾普遍肯定醫院舉辦音樂會的用心，認為演出不僅有效舒緩壓力與緊張情緒，也增添濃厚的節慶氛圍。高雄榮總期許未來能於每年重要節慶持續辦理相關慶祝活動，讓無法返家過節的病患與家屬，也能在醫院中享受優質的音樂療癒與溫馨的節日氛圍。（圖／記者王雯玲翻攝）