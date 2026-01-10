金馬迎春15位膠彩名家聯展宜蘭市立圖書館展出

▲ 15位膠彩名家宜蘭市聯展開幕式合影。

【記者 林明益／宜蘭 報導】由十五位膠彩名家展出的「金馬迎春－膠彩名家聯展」，10日上午在宜蘭市立圖書館城東藝廊舉行開幕式，市公所主秘林正財代表致詞，活動以膠彩畫沉靜而澄亮的質地作為主軸，邀請名家展出精選的二十七件作品，，並自即日起展至2月28日，換迎愛好藝術民眾前往觀賞。

▲宜蘭市公所主秘林正財到場致詞。

膠彩畫源於東方繪畫的悠久傳統，以天然礦物顏料研磨、敷染而成，在光線下呈現獨特的呼吸感，展覽主題「膠彩迎春」，旨在以礦彩的光澤回應金馬年的奔騰意象，也象徵在新春時節展開一段關於色層、時間與心性的漫長對話，本展作品題材豐富多樣，包括山川氣象的雄渾、都市光影的節奏，以及帶有象徵意涵的精神探索。藝術家們以深厚的技法與當代視角，將傳統膠彩轉化為兼具古典質感與現代語彙的創作形式，透過層層礦物顏料的堆疊，作品呈現沉著且富生命力的視覺效果，光影在色層間的微微流動，不僅展現材質的精緻，更引導觀者體會時間在畫面中緩慢沉澱的感覺。

▲林正財主秘(左)與膠彩名家留影。

膠彩創作的過程本身即是一種心性的修煉：研磨、敷色、堆疊、等待，每一步都需要專注與沉著，正因如此，作品不僅是視覺呈現，更成為藝術家心靈與精神的載體，在今日快速流動的生活節奏中，膠彩畫以其緩慢的節奏與靜謐的光感，為讀者提供了一處能夠暫時停留、感受自己呼吸的空間，期盼走入展場的每位市民，都能在礦彩的微光中重新連結自然、人文與內在心境，並在新春之際找回一份內在的澄明，希望觀者能在作品的細膩層次間，看見自然的節奏、人文的溫度，也看見創作者筆尖所凝聚的一縷希望。膠彩不僅是一種材料，更是一種觀看世界、理解時間、回應生活的方式。

▲ 膠彩名家聯展在宜蘭市立圖書館展出情形。

宜蘭市公所主任秘書林正財表示，膠彩畫以天然礦物顏料所呈現的光華與深度，正與宜蘭溫潤寧靜的城市氣質相呼應。本次聯展不僅展現創作者多年心血，也為市民在新年之初提供一處溫柔而安定的文化空間。期盼大家能在層層色礦的光影中感受自然與文化的脈動，並以更澄明的心境迎接全新的開始。願這份藝術的光亮與祝福，伴隨每一位踏進展場的市民，迎向一年之中的希望與美好。(照片記者林明益翻攝)