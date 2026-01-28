金馬迎春GO新化 黃偉哲邀大家逛新化年貨大街採買年貨過好年
「2026歡慶台南年－新化年貨大街」將於2月10日至2月15日開跑，日前舉辦活動記者會，由台南市長黃偉哲親自主持，黃偉哲邀請大家在活動期間到新化老街及大目降廣場周邊逛新化年貨大街，採買最豐富多樣的年貨，逛最有趣精彩的節目，一起迎接嶄新的金馬年。
市長黃偉哲表示，新化年貨大街是台南歷史最悠久的年貨大街，不僅富有傳統特色，每年也持續推出新活動，例如今年首度與台南購物節結合，來逛新化年貨大街，除了抽年貨大街的獎品，還能再參加台南購物節的抽獎，如果店家有開立統一發票，也能參加統一發票的抽獎，有三重中獎機會，每年的獎品、獎項都越來越多，中獎機會大。
此外，黃偉哲強調，新化是台南市非常具有歷史文化的地方，不論是台灣第一個水庫--虎頭埤水庫，或是全台灣最美的新化果菜市場、新化老街等，通通好玩好逛，歡迎大家來逛新化年貨大街，同時順遊旁邊果菜市場、虎頭埤，一起開心過個好年。
今年的新化年貨大街以「金馬迎春 GO 新化」為主題，象徵新的一年奔騰啟動、好運接力，邀請民眾走進新化、逛年貨、迎新春。活動期間特別邀請金曲歌王施文彬與40多組在地及全台知名演出者輪番登台，帶來豐富多元的音樂與表演饗宴，讓年貨大街從白天熱鬧到夜晚。
主辦單位在場域上也特別規劃，現場設置台南市最受歡迎的IP角色10米高的「菜奇鴨」及2米高的「夜奇鴨」夜光充氣偶，預計將成為年貨大街最吸睛的打卡地標；同時搭配整體年節光環境布置，並於活動期間定時定點為新化降下「新春初雪」，象徵瑞雪兆豐年，要為民眾帶來耳目一新的過年體驗。
經發局長張婷媛表示，2026新化年貨大街市集預計招募150家美食及年貨業者，並結合知名文創市集共襄盛舉。今年亦特別延長營業時間至晚間9點，讓更多民眾能夠在夜間悠閒逛街、感受新化夜晚的年節魅力。
經發局也強調，市府為了讓民眾能安心採買年貨，對於年貨大街的食品安全與環境整潔皆非常重視，活動期間也將加強管理與稽查，讓大家能夠買得安心、吃得放心。同時除了「食」的安心，主辦單位也提前在重要的中山、中正路口進行道路管制，引導車輛改道，並且協調周邊包含學校等公、私立場域共計達400餘席停車空間供消費民眾使用，更歡迎民眾踴躍搭乘大眾運輸及使用綠色運具來到活動現場一起同樂。
更多詳盡、完整資訊均將即時更新在新化年貨大街活動粉專 (https://www.facebook.com/Tainan.Lunar.New.Year.Festival) 與經發局局官網 (https://economic.tainan.gov.tw/)。(臺南市政府廣告)
