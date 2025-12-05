金馬選股年1／AI泡沫還未到！ 2026台股挑戰35000點
台股儘管受到降息放緩、川普對等關稅政策波及，今年仍是屢創新高跨進29000多萬點，2026將迎接馬年，證券投顧界專家放膽預估3萬點不是夢，走向32000點，挑戰34000點；而在2025 年喊出台股28,000點的市場最高點，如今看來成為「全市場最準確」的券商，則是看好台股延續多頭趨勢，明年挑戰34,988點。
富邦金控首席經濟學家羅瑋博士指出，2026年全球金融市場的走向，將深受美國經貿政策與央行動態的影響。美國針對中國及其他貿易夥伴實施的關稅與出口管制政策，正牽引全球供應鏈的重組。同時，聯準會（Fed）在高層人事及政策方向的調整，也成為市場關注的焦點。
由於Fed內部對於中性利率及未來降息步調存在分歧，最新點陣圖顯示決策官員意見分歧擴大，這有可能加劇短期金融市場波動。羅瑋分析，若Fed獨立性、政治干預貨幣政策的疑慮升高，可能削弱市場對美元資產的信心，進而使所謂的「美元微笑曲線」出現整體向下平移的趨勢。
富邦投顧董事長陳奕光則從「景氣、資金、籌碼」三大面向解析，看好台股指數將呈現「微笑曲線」走勢，預計年中逢低介入，第一季及第四季攀升至高點，樂觀情況下有望挑戰34,000點。
陳奕光特別指出，隨著AI伺服器出貨量持續成長，將成為台積電股價的重要推手。單靠台積電股價上漲至1,800元，大盤指數就有機會突破30,000點；若台積電及AI概念股同步上漲，當股價衝至1,850元，大盤有望推升至32,000點。
但他也提醒，若市場對AI投資回報時間表缺乏耐心，台股可能下跌至24,500點；反之，若對AI算力交易前景轉趨樂觀，台股則具備挑戰34,000點的潛力。
統一投顧總經理廖婉婷則表示，2025年企業獲利預估4.15兆元，略高於2024年4.1兆元，從統一投顧研究個股資料顯示，企業獲利成長11.6％；2026年則是預測成長20.6％，推測整體上市櫃企業獲利4.8兆元至5兆元，年成長15％至20％。
同時，參考往年台股振福，2026年以25％振幅為基礎，台股指數區間在26000點至35000點；再以前十大市值股（台積電、鴻海、台達電、聯發科、富邦金、廣達、日月光、中華電、國泰金、中信金）總市值70.15兆元來看，台積電目標價上看到2000元、聯發科1800元、台達電1300元、富邦金100元、國泰金73元、中信金48元時，目標價評價法累積貢獻8833點，目標指數高點35711點。
在景氣指數方面，陳奕光指出，2025年前十月美中兩國製造業PMI均低於榮枯分界線，台灣製造業PMI僅有50.1，略低於去年同期50.8的平均值。儘管出口表現強勁，但多集中於特定電子業。川普提高關稅引發的通膨壓力與商品需求疲軟，讓PMI表現不如預期，整體庫存壓力仍處於低位，市場正等待需求回溫。非製造業NMI雖持續維持擴張，但幅度有限，美國前十月NMI下降至51.4，仍處近五年低點。
展望台股，市場普遍看好台灣明年超額儲蓄將首次突破5兆元關卡，達5.1兆元，對應的超額儲蓄率約為17.8%，在定存利率維持低檔的環境下，這些資金極可能流入股市與ETF市場，形成推升股市的正面動能。另外，聯準會於9月再度啟動降息循環，依過去經驗推估，美國貨幣型基金有望於2025年年底至2026年2月出現資金流出，半年內釋出約7,500億美元（占當前規模約10%）的流動性，為全球資本市場注入額外活水。
在ETF市場方面，台股ETF交易熱絡，隨著主動型ETF持續加入，預期將提供資金動能的新支撐。當沖交易比例及融資市值比仍有提升空間，預估2026年當沖交易比重可提升至10%至11%，融資比率則可增加約0.15%至0.2%，使當沖及融資市場更加活絡。
