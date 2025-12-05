金馬選股年2／股債誰優有雜音 專家看好這三類產業
2026年台股將走出2025年對等關稅及台幣大幅升值陰霾，加上AI強勁需求帶動權值電子股業績成長，「股優於債」，或是「股債平衡」投資，業界皆各有支持者，而著重在AI、金融與半導體的題材，仍是主流；主動式ETF與貨幣型基金也因為籌碼面讓散戶成為類法人型態，影響台股點數的一大資金流。
針對2026年全年台股趨勢，富邦投顧事長陳奕光分析，年中可逢低佈局，預期年底可望有正面效益。第一季公司召開董事會公佈現金股利，高股息ETF換股題材激勵股價，加上GTC AI題材發酵，股市偏多；第二季為傳統電子五窮六絕，過往經驗有較大拉回機率。下半年進入傳統旺季，加上AI新品推陳出新，降息效果刺激經濟成長，股市可望見到一年高點。
台新投顧副總經理黃文清對2026年台股選股的投資策略建議主要聚焦於政策面偏多及題材股，並看好五大信賴產業，包括綠能、國防、生技、人工智慧與安控等類股，這些題材被視為多頭市場的重心。此外，黃文清提醒2026年的投資重點仍在電子產業，特別是半導體及AI相關族群，短線可持續關注財報優良、營收成長的企業，如台積電及其相關供應鏈公司。
具體來說，黃文清強調2026年台股「淡季不淡」現象，隨著基本面支撐和政策利多，電子業營收可望持續增長，而人工智慧題材仍是投資焦點。市場資金將可能由大型權值股轉往題材性中小型股，季底作帳行情仍將推升市場多頭氛圍。此外，台股的上攻空間仍大，但需注意AI泡沫及資金可能波動等風險。
類股建議方面，半導體、電子零組件、及AI供應鏈產業是黃文清看好的核心類股。台積電在2026年將繼續擔任領頭羊，台達電和鴻海也因電源管理和AI伺服器組裝的長線成長動能而受到青睞。其他5G、綠能和國防相關類股亦是政策支持下的熱門投資方向。
富邦投顧董事長陳奕光則說，未來3~5年應會面臨技術創新型＋槓桿放大下的泡沫，現在算是萌芽階段~知識擴散期階段，資本市場處狂熱期，尚未到泡沫頂峰，一旦達到頂峰，將出現最不希望進入的崩盤與恐慌，然後才回歸現實，只能說現在大家有開始在正視這樣的bubble產生，反而有利於行情的延續；雖然長期而言「股市投報率高於債市」，但考量目前股市估值過高的市場波動壓力，建議採取「股債均衡配置」。
包括GE Aerospace、RTX、中光電、長榮航太、漢翔、雷虎、寶一、JPP、神基、台船；Lumentum、Micron、智邦、波若威、華星光、美光、南亞科、華邦電、宜鼎、群聯；Nvidia、AMD、Avago、鴻海、東元、廣達、緯創、緯穎、川湖、奇鋐、健策、雙鴻、台光電、台燿、聯茂、金居；Tesla、Alphabet、達明、上銀、所羅門、亞德客、盟立、和大、和椿、台灣精銳、亞光、大立光、台塑四寶、中鋼、中鴻、新光鋼、大成鋼、東鋼、豐興。
以及ASML、AMAT、台積電、日月光、京元電、致茂、旺矽、志聖、旺矽、穎崴、鴻勁；NextEra Energy、BloomEnergy、華城、高力、台達電、光寶、貿聯、主動統一台股增長、元大台灣50、元大高股息、富邦NASDAQ、國泰費城半導體等，皆是金馬年可參考的選股產業類別。
統一投顧總經理廖婉婷則對選股策略，認為「2026年AI仍是電子股主旋律」，GPU及ASIC擴建商機並存，規格升級為零組件選股主軸，需多留意AI延伸的傳輸軀幹及終端商機；聚焦於台積電延伸的先進製程（2nm）及先進封裝（CoWoS）、ASIC、PCB/CCL、電源、散熱（液冷）、機構件等獲利最強勁次族群。
降息及關稅影響性下降，低基期消費性產品需求湧現；消費電子、衣服鞋子、汽車相關具成長性；傳產另類布局政策紅利（國防軍工、水資源、穩配息金融股）及電子升級紅利受惠股（特化族群）。
在電子布局「大AI族群、漲價、新消費電子商機」個股，包括台積電、弘塑、昇陽半、京元電、旺矽、致茂、信驊、創意、世芯、聯發科；台光電、抬燿、金像電、定穎、貿聯、宏致、瀚荃、聯亞、上詮、波若威、華星光、環宇、全新、穩懋；台達電、光寶科、AES。
以及奇鋐、雙鴻、健策、瑞儀、GIS、錼創、臻鼎、立積、義隆電、新日興、大立光、群聯、欣興、南電、金居。
傳產等部分，則包括鈺齊KY、來億KY、聚陽、裕民、慧洋KY、皇田、長蓉航太、國統、中信金、永豐金、順藥、聯合、新應材、台特化、華新。
