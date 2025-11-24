金馬遺珠 紅毯上黑帽西服與轉型正義沒說完故事「春雨424」

影視中心/綜合報導

在本屆金馬獎等待進場的紅毯上，有位穿正式黑帽西服、日本紳士派頭的資深男士，引起大家好奇，原來他是紀錄片「春雨424」主題刺蔣案的主人翁之一鄭自才，比今年得到終身成就獎的陳淑芳還年長，89歲的他應該是會場最資深的參與者。

春雨424的導演馮賢賢說，刺蔣案主角今年88歲的主人翁黃文雄，也沒有缺席，正在電視機前面收看。對於自己的故事能夠入圍金馬獎最佳紀錄片，兩位前輩都非常肯定金馬獎評審的用心。

左至右：台灣公民媒體文化協會前理事長吳靜慧、鄭自才、導演馮賢賢、台灣公民媒體文化協會前理事長郭明賢

雖然春雨424最終沒有拿下最佳紀錄片，馮賢賢說：「鄭自才曾經是幾十年回不了家的頭號黑名單，今天在金馬走紅毯，是多麼奇妙的事。很多台灣人都知道西方文學有個奧德賽史詩，在探索刺蔣案的六年過程裡，我發現裡面三位主角和他們的同志們，長年流亡海外，最後他們為台灣迎來了自由民主，也都回到了家，這不是就是台灣版的奧德賽？」馮賢賢補充，這個故事也可給全世界正在海外流亡想而不能回家的自由靈魂看。

本片由台灣公民媒體文化協會和公共電視聯合出品，台灣公民媒體文化協會成立於2013年，核心成員大半擁有獨立紀錄片製作經驗，關心議題涵蓋人權、環境、司法、轉型正義等社會面向。

除了在國內平台上映及參展，台灣公民媒體文化協會未來也希望推動本片到海外參展及與更多觀眾交流。