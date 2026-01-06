金馬金曲藝人相挺 邱議瑩喊續推演唱會經濟

▲邱議瑩分享金馬演員陳慕義與金曲樂團主唱楊大正力挺影片。（圖／邱議瑩辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選逼近，剩不到一週時間選情白熱化，立委邱議瑩今（6）日分享名人推薦影片，金曲樂團主唱楊大正表態力挺支持，此外金馬演員陳慕義也力挺「最適合接棒謝長廷、陳菊和陳其邁的最好人選！」邱議瑩強調，未來也會繼續在高雄推動「演唱會經濟2.0」，創造樂迷和高雄觀光食宿業者雙贏。

邱議瑩今日分享金馬、金曲藝人力挺影片，楊大正表示，「高雄市長的初選，推薦最認真、最登真的邱議瑩，請大家多多支持」對此邱議瑩說感謝楊大正，楊是自己的老朋友，那願意在這關鍵的時刻錄影來支持我，感覺到非常非常的感謝。

而陳慕義也強調，「覺得她是最適合接棒謝長廷、陳菊和陳其邁這幾任市長的最好人選，一定支持她」。

對此邱議瑩表示，高雄的演唱會經濟模式是全台典範，不僅能針對對不同團體提供客製化規劃，吸引北部粉絲來到高雄，許多日韓、港澳、東亞、甚至歐美的追星人也願意來高雄，加上市府的行銷和交通規劃，成功帶動夜市、商圈和旅宿經濟。

邱議瑩說，未來將提出「演唱會經濟2.0」政策，除了持續吸引大咖、天團來高雄開唱，更會結合大巨蛋和不同規模的場館，構築更多元的舞台；同時也會搭配遊程建議，讓消費足跡拓展到東九區，擴大經濟外溢效應。透過鼓勵國內外藝文團體演出，希望台灣的藝文表演能夠越在地、越國際、越精彩。最後呼籲市民，在1月12日到17日幫忙顧電話，不論問題的選項是誰，請回答「唯一支持邱議瑩 」。

