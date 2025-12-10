金馬開戰..台灣仍可正常運作？ 藍委提「小橘書避敵守則」打臉苗博雅

台海緊張局勢一向備受關注，然台北市議員苗博雅日前表示，許多台灣人對戰爭的印象仍停留在如《螢火蟲之墓》等電影及動畫，並舉烏俄戰爭為例，認為若金門馬祖發生戰事，島內很多日常活動仍可維持運作。對此，藍委葉元之也指出烏克蘭跟台灣不同之處；而他認為，苗忽然間會這樣說，應是在幫總統賴清德日前稱大陸「2027年武統」言論洗白。

苗博雅日前稱在其YouTube直播表示，台灣人對於戰爭的印象都來自於電影動畫或戰爭片等，如《搶救雷恩大兵》、《珍珠港》、《螢火蟲之墓》，苗亦表示，實際現在的戰爭發生的時候，並不是所有人都在戰場，「相反地軍人在戰場，但大多數的人還是維持著日常的生活」。

此外，苗博雅更舉烏俄戰爭為例，稱烏克蘭沒有被俄羅斯佔領的地區，仍是正常上班、上學，並表示若金門馬祖如果發生戰爭，台灣本島還是可以日常運行，「國軍當然要迎戰，但民間的部分，很多社會活動仍是維持運作」。相關議題也引發外界輿論，更有網友引述英國文學家喬治歐威爾的名言，在苗的影片下方留言表示，「所有的戰爭宣傳，所有的叫囂、謊言和仇恨，都來自那些不上戰場的人。」

針對輿論延燒，葉元之9日在政論節目《新聞大白話》表示，他認為苗博雅忽然間會這樣說，其實是在幫總統賴清德洗白，因賴日前曾稱，2027年大陸會完成武統臺灣的目標，但實際上台灣人民已經認為賴才做一年多的總統，卻把兩岸局勢搞的兵兇戰危。葉元之也說明，大部分人都想安居樂業，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，但賴的言論無疑是把台灣推向危機，苗才出來幫忙洗白。

葉元之進一步說明，「可是實際上是這樣嗎？」烏克蘭跟台灣不一樣，烏克蘭他土地這麼大，這個地方在打，可能其他地方也許還可以有生活，可是台灣人口這麼密集，現在民進黨一直告訴大家說，之後的戰爭是城鎮戰，連「臺灣全民安全指引」（小橘書）上都說，打仗時若看到軍人，要趕快迴避， 因為你無法很快去辨認他是敵軍還是友軍。

最後，葉元之表示，這代表若台灣發生戰事，「他會打到我們家附近，怎麼可能不會影響到你」，在打仗的時候，難道民眾敢出門上班嗎 ？葉元之也說，若是打仗，一定也會造成死傷，這種事情怎麼好像可以被苗講得好像沒有關係、如入無人之境一樣，「我是覺得洗地也不要洗成這個樣子。」

