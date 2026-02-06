金馬開運術！數位帳戶高利活存全攻略 讓你的年終獎金「馬」上變大
財經中心／師瑞德報導
農曆春節將至，許多民眾開心領到年終獎金與新年紅包，但在目前全球股市處於高檔震盪之際，該如何讓手頭資金「錢滾錢」又保有避險彈性？理財專家建議，民眾不妨善用數位銀行祭出的「補財庫」優惠，利用高利活存來放大年終獎金。
值得注意的是，部分數位帳戶的活存利率甚至優於定存，不僅能賺取豐厚利息，還能保有隨時進場投資的靈活性。不過，專家也提醒，挑選帳戶時不能只看利率高低，魔鬼藏在「天期」與「額度」裡，精算後往往會發現意想不到的結果。
打破高利迷思 精算實領金額才是王道
鎖定各家數位銀行剛出爐的2026年新戶方案，市場殺聲震天，許多銀行祭出超高利率吸客。若單純以數字來看，純網銀樂天國際銀行與聯邦銀行NEW NEW Bank雙雙祭出高達15%的新戶年利率，堪稱市場最吸睛。然而，魔鬼藏在細節裡，樂天的15%優惠限額僅新台幣5萬元且天期僅10天，換算下來新戶約領息205元；聯邦銀行則提供10萬元額度享1個月優惠，約可領息1,250元。
反觀王道銀行，雖然新戶優惠年利率為8.8%（10萬元內）及2.1%（10萬至20萬元），帳面數字看似不如15%驚人，但其優勢在於額度較高且優惠天期長達2個月。若以存滿20萬元資金走完2個月優惠期計算，新戶約可領到1,820元的利息。
專家分析，這顯示了「高利率不等於高獲利」，若民眾手頭有20萬元以上資金，選擇王道銀行反而能賺進最多的利息錢；若資金水位較低，則可考慮聯邦銀行的短打策略。
小資族理財新選擇 任務門檻需留意
除了前述銀行，台新Richart與凱基Karry也是許多小資族關注的焦點。新戶若達成指定任務，台新Richart提供10萬元內最多2個月3.5%的優惠利率，試算後約可領取584元利息；凱基Karry則提供5萬元內1個月3%優惠，約可拿到125元。專家建議，民眾在開戶前，除了比較利率，也應將優惠天期長短、是否需要完成複雜任務等條件一併納入考量，選擇最適合自己資金規模的帳戶。
續航力關鍵：舊戶優惠別輕忽
新戶優惠雖然誘人，但往往期限短暫，許多民眾擔心優惠結束後資金無處可去。對此，專家建議可採取「新舊並行」的策略，挑選續航力強的數位帳戶。在一般存戶（舊戶）優惠方面，王道銀行表現依舊強勢，存戶只要從他行轉入單筆5萬元以上，之後6個月期間便可享有20萬元內2.1%、20萬至100萬元1.5%的優惠年利率。若以大額資金100萬元存滿半年計算，光是利息就能領約8,100元，相當於多賺一個大紅包。
此外，第一銀行iLEO數位帳戶則主打「細水長流」，提供存戶在活動期間內享12萬元內2%優惠，若存滿11個月，約可領息2,200元，適合不喜歡頻繁搬移資金的民眾；華南銀行SnY數位帳戶則提供完成任務後，享10萬元內1個月2.3%優惠，約可領息190元。
金馬開運 為資金注入活水
迎接2026金馬新春，善用數位帳戶的高利活存，不僅是為了賺取利息，更是為了在投資市場不明朗時，提供一個安全的資金避風港。專家總結，民眾僅需精明計算，開立一個合適的數位帳戶，就能在領完新戶高利優惠後，無縫接軌舊戶方案，讓年終獎金與紅包成為新一年度投資理財最強勁的資金活水。
更多三立新聞網報導
注意！搶賺春節9天財「死線」曝光 過了「這天」恐沒酒喝！
解借錢免看臉色、保險隨停隨買！金管會「這幾招」神救援 終結窮忙痛點
蝴蝶效應！台積電高價掀匯市風暴？央行揭「資金放大」真相
台灣錢淹腳目！外匯存底6044億鎂再創新高 幕後「三大推手」曝光
其他人也在看
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
銀行帳戶14種異常態樣小心被凍！金管會打詐再升級
疑似不法的可疑帳戶樣態愈來愈多！銀行局副局長王允中3日發布修正存款帳戶相關辦法，把八種可疑或異常表徵態樣新增或調整列入第二類帳戶，目前累計已有14種可疑態樣會讓銀行高度警覺，甚至重大或急迫情形時要通報高檢署，並依程度採不同措施，包括結清、凍帳戶、凍部分帳戶等，預計最快今年四月中就可上路。
ETF抱股過年超穩！元大高股息勝率竟高達90%，遙遙領先元大台灣50！
台股高檔震盪，年前賣壓湧現。統計顯示 0056 開紅盤後勝率達九成，續航力優於 0050。二月資金慣性轉向高股息與傳產族群，建議適度減碼電子強勢股，配置美債避險，靜待馬年紅包行情與月線支撐。
美股大暴跌！AMD吞17%史詩級重挫 投顧副總分析前景：投資大環境在改變
正值美國超級財報周，市場在消化數據的同時，美股近期卻接連收黑，不少科技股接連下殺、回吐漲幅，晶片大廠AMD更是暴跌17%。對此，富蘭克林投顧副總經理梁珮羚在節目《財經一路發》中，指出美股下殺背後的真正原因，並表示目前波動雖劇烈，但今年的景氣面、政策面其實都是有利環境。主持人阮慕驊直言，「美股這一夜的屠殺實在太可怕了」，甚至都出現兩位數的驚人跌幅，例如AMD......
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
記憶體族群殺聲隆隆...力積電逆勢抗跌 分析師：難挑大梁
受到美國科技股拖累，記憶體族群今（6）日再度遭血洗 ，群聯（8299）、威剛（3260）早盤遭打入跌停板；截至上午9時40分，南亞科（2408）、華邦電（2344）等8檔下跌逾5%；力積電（6770）跌勢快速收斂在平盤附近，表現相對抗跌。分析師表示，離封關僅剩三個交易日，市場氛圍轉向增加現金部位，力積電的股價頂多維持在區間震盪的架構，難以獨自大幅向上衝刺。
幣圈大逃殺！比特幣五個月崩跌5成 單日近60萬人爆倉 專家看法出爐
比特幣5日摜破7萬美元，6日盤中最低來到60,074.8美元後，低檔買盤隨即進場承接，盤中急拉反攻，最高回升至65,560.96美元。根據CoinGlass統計，過去24小時內全球共有將近60萬名投資人遭到爆倉，清算金額超過26億美元。「金融派大星」、台灣金融科技協會理事温宏駿受訪時坦言，「這麼急的下跌速度在過去很罕見」，比特幣從1月以來短短一個月內，就從9萬多美元一路滑落到6萬美元附近，若以去年10月高點12萬美元計算，回檔幅度已五成，整體走勢也呈現連續數月走跌的熊市格局。
錢鏡你家／錢味飄來才出手！他台達電抱到3倍 過年前這樣操作
台股2026開年勢如破竹，指數連番攻頂，市場一片歡騰，投資人患上「恐高症」，擔心上車被甩轎，又焦慮如果不追，行情一路噴出，只能在場外乾瞪眼。面對高檔盤勢，投資達人直雲點出答案，台股錢味正濃，不必猜高低點，但因即將過年，他先賣掉一半持股，保留現金彈性，再搭配4大策略看懂多空訊號，靜待錢味飄來時再出擊，提高勝率。
全球股災突炸開 專家驚爆這次不同：最殘酷的一段來了
全球金融市場再度出現慘烈走勢，道瓊重挫近600點，美股三大指數收盤跌幅超過1%，比特幣跌破64000美元回測前低，白銀暴跌16%。投資網紅葉育碩在臉書發文示警，與過往恐慌時資金在不同資產間輪動不同，本次市場呈現全面性下殺。
農曆年前發錢了！58億元壽險「大紅包」今起提早入帳 17家日程一次看
農曆年前錢入帳了！不少保戶一早醒來發現銀行帳戶多了一筆錢。長達9天的春節假期即將到來，各大壽險業者為因應保戶於春節期間的資金需求，紛紛提前給付過年期間應發放的生存保險金及滿期保險金，包括中信金（2891）旗下台灣人壽從今（5）日起提前發放，元大人壽支票也今日寄送。《Yahoo股市》整理各家壽險滿期金領取日程，提醒民眾記得刷本子確認。
年成長近190%！「記憶體大廠」1月營收飆百億新高紀錄 NAND缺貨題材點火「早盤慘跌停」
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於供不應求情形持續不止，NANDFlash等產品報價不斷攀升，讓記憶體大廠群聯（8299）營運獲得強力推升，昨（5）日公布1月營...
台積電熊本2廠擬升級3奈米 業內解析「魏哲家想什麼？」
全球晶圓代工龍頭台積電布局日本再傳重大進度。董事長魏哲家5日與日本首相高市早苗會面，針對台積電在日本的投資布局進行深度交流。台積電正評估將興建中的熊本第二座晶圓廠（JASM）製程技術，由原訂的6奈米直攻更先進的3奈米，此舉象徵日本將正式進入先進製程核心戰場。
需求爆棚 記憶體元月營收飆
繼南亞科（2408）、威剛（3206）繳出亮眼成績後，群聯（8299）、宇瞻（8271）與創見（2451）亦同步刷新單月歷史新高，記憶體族群已公告1月營收的七家之中，有五家公司創新高，顯示產業景氣全面升溫。
不配息的0050！凱基009816上市三日狂捲80萬張爆量
不配息的0050，凱基台灣 TOP 50（009816） 自2月3日掛牌以來，憑藉首創的「不配息再投入」機制吸引全台資金湧入，統計上市短短3天，累積成交量已突破80萬張大關。其中掛牌首日終場即成交逾36萬張，刷新今年以來台股 ETF 單日成交量王。
台股盤前／AMD暴跌17%費半崩4.3%！台指夜盤重挫513點 台股恐直接跳水
美股周三（4 ）日賣壓全面出籠，半導體與AI族群成為重災區，費城半導體指數單日暴跌347.18點、跌幅高達4.36%，創近期最大跌幅之一，市場風險情緒急凍，也讓台股今（5）日開盤面臨沉重考驗。美國總統川普周三於社群平台 Truth Social 亦發文表示，已與中國國家主席習近平完成一場「非常出色」的電話會談。中國官方媒體《新華社》稍早亦證實兩國領導人通話，但未進一步說明細節。
惠特告贏三安光電！追回近15億元巨款 股價毫無懸念漲停鎖死
LED設備廠惠特（6706）4日晚間召開重訊記者會，證實與中國三安集團旗下公司爆發設備款爭議，仲裁結果出爐。該案已由中國國際經濟貿易仲裁委員會做主，要求湖北三安光電、泉州三安半導體支付設備價款、利息與補償等費用；若扣除惠特需負擔的逾期交貨違約金及部分律師費後，兩家公司合計仍須付惠特約新台幣14.91億元，以惠特實收資本額7.85億元換算，每股貢獻達18.99元，可望為去年前三季每股稅後淨損3.69元敗績添光。
低軌衛星全面暴衝！昇達科一度觸頂 華通強漲攜手「11檔」攻漲停...唯這「網通廠」營收慘淡大跌6%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（4）日受美伊局勢緊張與超微（AMD）財測不如預期影響，早盤一度翻黑大跌逾250點，所幸盤中在低軌衛星、記憶體、面板...
外資大砍726億 台積電領跌大盤跳水/面板雙虎爆量百萬張 觀光股吸金撐盤/金銀暴漲暴跌誰在推？中國大媽掃貨掀大浪｜Yahoo財經掃描
受AMD財測不佳拖累，資金撤出AI與半導體族群，AI科技股賣壓再起，美股四大指數走勢分歧。那斯達克指數下跌1.51%、標普500指數下挫0.51%、費城半導體指數重挫4.36%，僅道瓊工業指數挺住收漲0.53%。個股方面，AMD重挫17.31%成為盤面焦點，輝達下跌3.41%、美光大跌9.55%、博通下挫3.83%，台積電ADR也回落2.98%，科技權值走弱拖累大盤氣氛。 亞股方面跟隨美股偏弱，日經指數下跌0.88%、韓股持續走弱重挫3.86%；港股小幅走揚0.07%，上海綜合指數下跌0.64%，區域股市漲跌互見。 回到台股，加權指數終場下跌488.54點，收在31,801.27點，成交金額6,913.59億元，量能仍維持高檔；權王台積電(2330)受國際半導體賣壓影響走弱，拖累指數表現，盤面以題材與族群輪動為主，面板、記憶體以及太空題材成交持續熱絡，金融族群如富邦金(2881)、中信金(2891)等表現相對抗跌，但整體仍籠罩在電子股賣壓之下。
記憶體慘遭調節！南亞科大跌6.27%炸215億元 「這檔」同步臉綠噴量20.6萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受龍頭股台積電（2330）下跌影響，台股大盤今（5）日走綠，截至1點10分，加權指數來到31888.57點，下行401.24點或1.24%，成...
【更新】貴金屬雲霄飛車！銀價自由落體後回漲 金價縮小跌幅
國際貴金屬投資人得繼續承受宛如雲霄飛車般的刺激。國際黃金現貨價格週三重返5000美元大關後連續兩天下跌，今日（2/6）早上一度跌破4700美元，白銀價格則是在經歷近20%慘跌後，重新站上70美元。