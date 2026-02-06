金馬開運術！數位帳戶高利活存全攻略 讓你的年終獎金「馬」上變大

財經中心／師瑞德報導

金馬年數位帳戶開戰！樂天與聯邦雖祭出15%超高利率，但受限天期與額度，實領利息僅約205元與1,250元。反觀王道銀行新戶雖僅8.8%，但因額度高、天期長，存滿可領1,820元奪冠。專家建議，民眾應精算實領金額，並善用舊戶優惠如一銀iLEO或王道續存，讓年終獎金發揮最大效益。

農曆春節將至，許多民眾開心領到年終獎金與新年紅包，但在目前全球股市處於高檔震盪之際，該如何讓手頭資金「錢滾錢」又保有避險彈性？理財專家建議，民眾不妨善用數位銀行祭出的「補財庫」優惠，利用高利活存來放大年終獎金。

值得注意的是，部分數位帳戶的活存利率甚至優於定存，不僅能賺取豐厚利息，還能保有隨時進場投資的靈活性。不過，專家也提醒，挑選帳戶時不能只看利率高低，魔鬼藏在「天期」與「額度」裡，精算後往往會發現意想不到的結果。

打破高利迷思 精算實領金額才是王道

鎖定各家數位銀行剛出爐的2026年新戶方案，市場殺聲震天，許多銀行祭出超高利率吸客。若單純以數字來看，純網銀樂天國際銀行與聯邦銀行NEW NEW Bank雙雙祭出高達15%的新戶年利率，堪稱市場最吸睛。然而，魔鬼藏在細節裡，樂天的15%優惠限額僅新台幣5萬元且天期僅10天，換算下來新戶約領息205元；聯邦銀行則提供10萬元額度享1個月優惠，約可領息1,250元。

反觀王道銀行，雖然新戶優惠年利率為8.8%（10萬元內）及2.1%（10萬至20萬元），帳面數字看似不如15%驚人，但其優勢在於額度較高且優惠天期長達2個月。若以存滿20萬元資金走完2個月優惠期計算，新戶約可領到1,820元的利息。

專家分析，這顯示了「高利率不等於高獲利」，若民眾手頭有20萬元以上資金，選擇王道銀行反而能賺進最多的利息錢；若資金水位較低，則可考慮聯邦銀行的短打策略。

小資族理財新選擇 任務門檻需留意

除了前述銀行，台新Richart與凱基Karry也是許多小資族關注的焦點。新戶若達成指定任務，台新Richart提供10萬元內最多2個月3.5%的優惠利率，試算後約可領取584元利息；凱基Karry則提供5萬元內1個月3%優惠，約可拿到125元。專家建議，民眾在開戶前，除了比較利率，也應將優惠天期長短、是否需要完成複雜任務等條件一併納入考量，選擇最適合自己資金規模的帳戶。

續航力關鍵：舊戶優惠別輕忽

新戶優惠雖然誘人，但往往期限短暫，許多民眾擔心優惠結束後資金無處可去。對此，專家建議可採取「新舊並行」的策略，挑選續航力強的數位帳戶。在一般存戶（舊戶）優惠方面，王道銀行表現依舊強勢，存戶只要從他行轉入單筆5萬元以上，之後6個月期間便可享有20萬元內2.1%、20萬至100萬元1.5%的優惠年利率。若以大額資金100萬元存滿半年計算，光是利息就能領約8,100元，相當於多賺一個大紅包。

此外，第一銀行iLEO數位帳戶則主打「細水長流」，提供存戶在活動期間內享12萬元內2%優惠，若存滿11個月，約可領息2,200元，適合不喜歡頻繁搬移資金的民眾；華南銀行SnY數位帳戶則提供完成任務後，享10萬元內1個月2.3%優惠，約可領息190元。

金馬開運 為資金注入活水

迎接2026金馬新春，善用數位帳戶的高利活存，不僅是為了賺取利息，更是為了在投資市場不明朗時，提供一個安全的資金避風港。專家總結，民眾僅需精明計算，開立一個合適的數位帳戶，就能在領完新戶高利優惠後，無縫接軌舊戶方案，讓年終獎金與紅包成為新一年度投資理財最強勁的資金活水。

金馬年數位帳戶開戰！樂天與聯邦雖祭出15%超高利率，但受限天期與額度，實領利息僅約205元與1,250元。反觀王道銀行新戶雖僅8.8%，但因額度高、天期長，存滿可領1,820元奪冠。專家建議，民眾應精算實領金額，並善用舊戶優惠如一銀iLEO或王道續存，讓年終獎金發揮最大效益。（資料來源為各家銀行官網，詳細內容請依各家銀行官網資訊為主。）

