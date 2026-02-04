「金馬除舊布新」嘉義市國家清潔週回收兌換活動

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】每年春節前一週為「國家清潔週」，配合民眾除舊布新、年終大掃除的生活習慣，嘉義市政府環境保護局於國家清潔週期間辦理「金馬除舊布新」回收兌換活動。透過回收兌換與年節宣導，提醒市民重視居家環境整潔與資源正確回收；參與2月7日首日活動還有機會抽到「馬年吉祥」新年福袋，讓民眾在落實環保行動的同時，也能討個好彩頭，歡喜迎新年。

嘉義市政府環境保護局表示，該活動指定回收物包含廢乾電池、廢鋰電池、行動電源，以及含有不可拆卸電池之廢棄小型家電或玩具，於活動首日(2月7日)再加碼回收項目包括廢高壓容器、舊衣及堪用小家電，首日活動地點將於家樂福嘉義店B1入口處辦理，當日參與兌換活動者，還能參加抽福袋活動，有機會額外獲得新年福袋獎勵。

廣告 廣告

嘉義市政府環境保護局說明，2月8日至2月11日期間，民眾亦可前往家樂福嘉義店、振宇五金及大利多生活百貨大賣場等合作門市的服務中心或櫃檯進行回收兌換。活動期間凡指定回收物達回收標準者，每項回收物每日至多可兌換宣導品一份，數量有限，兌完為止，相關活動資訊詳如官網或臉書公告。該局提醒，廢電池及含有不可拆卸電池之小家電應集中收集並單獨回收，切勿混入一般回收物或垃圾，以避免電池因擠壓或高溫而引發起火風險。

嘉義市政府環境保護局孫意惇局長呼籲，年節大掃除期間，民眾應落實「住家周邊2公尺內環境清潔責任」，主動清掃門前道路、騎樓及排水溝，並確實清除積水容器，以防範病媒蚊孳生；家中整理出的回收物務必依規定正確分類回收，不用品則鼓勵捐贈或再利用，以延長物品使用壽命。誠摯邀請市民朋友參與「金馬除舊布新」回收兌換活動，一起在馬年以實際行動為環境加分，迎接乾淨、安全且永續的新年。

圖說：嘉義市政府環境保護局於國家清潔週期間辦理「金馬除舊布新」回收兌換活動。透過回收兌換與年節宣導，提醒市民重視居家環境整潔與資源正確回收。 （圖：記者劉芳妃翻攝）