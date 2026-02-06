金馬隆發 議會聚餐拜早年

台南市議會六日中午於議會大廳舉行「金馬隆發」聯誼餐會，府會齊聚賀新春。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

農曆新年將至，台南市議會六日中午於議會大廳舉行「金馬隆發」聯誼餐會，邀請議員、員工及府會聯絡人齊聚一堂，除回顧過去一年共同努力成果，並提前向彼此拜早年。台南市長黃偉哲也率市府各局處首長至現場祝賀，展現府會良好互動與合作默契，府會齊聚賀新春。

邱莉莉表示，感謝議會同仁一年來專業與付出，也肯定議員們為市民嚴格把關市政，並感謝市府團隊與議會保持良好溝通與合作；新的一年台南仍有許多挑戰與期待，只要府會攜手、秉持專業與初心，必能讓市政推動更順利，讓市民更有感。現場氣氛熱絡溫馨，充滿濃濃年節喜氣，邱莉莉與多位議員同台舉杯，並合唱「今年一定會好過」向所有同仁致意。每位議員以一句吉祥話向大家拜年，祝福新的一年順利平安，為活動增添滿滿年味與歡笑聲。

黃偉哲感謝議員們長期以來對市政監督與支持，正因有議會監督力量，市政才能持續進步、讓市民得福，而府會間也建立暢通交流平台。

出席者包括議長邱莉莉、副議長林志展及議員林燕祝、李宗翰、王宣貿、陳皇宇、蔡宗豪、曾培雅、杜素吟、周嘉韋、施余興望、王家貞、蔡蘇秋金、蔡秋蘭、謝舒凡、余柷青、黃肇輝、鄭佳欣、楊中成、郭鴻儀、陳碧玉、李鎮國、陳秋宏、許至椿、Ingay Tali、李啟維、李中岑、李宗霖、陳秋萍、林美燕、黃麗招、邱昭勝、朱正軒、林冠維、方一峰、盧崑福、吳禹寰等。