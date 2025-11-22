金馬頒獎前夕...范冰冰驚喜發聲：愛你們呦 今現身台灣？微博曝行蹤

范冰冰。取自微博



第62屆金馬獎今晚（11/22）頒獎，中國女星范冰冰以電影《地母》入圍最佳女主角，與林依晨、劉若英、高伊玲、方郁婷搶影后；而《地母》21日在頒獎典禮前夕的電影首映會上，范冰冰向粉絲發聲，希望所有台灣的觀眾朋友朋友可以喜歡這部電影，也希望大家對這部電影有真正的感受，愛你們呦！粉絲關心范冰冰本人是否親征金馬，根據其微博、小紅書的位址在湖南。

范冰冰透過電話錄音檔指出，「我是冰冰，非常開心，可以跟大家用這樣的聯絡方式，跟第一批看《地母》的台灣觀眾朋友做交流，希望你們會喜歡這部電影，喜歡主創，喜歡戲裡的兒子和女兒，真正地對《地母》這部電影有感知，這部戲拍攝非常辛苦的，也非常讓人感動的一部電影，我們也是非常有愛的劇組，希望所有台灣的觀眾朋友朋友可以喜歡這部電影，也希望大家對這部電影有真正的感受，愛你們呦。」

高伊玲（左起）、劉若英、范冰冰、林依晨、方郁婷入圍影后。金馬執委會提供

粉絲猜測，「范冰冰最終還是無法來，大家都懂的，她還是捎來了錄音，希望她有所斬獲」、「《地母》的范冰冰不只脫胎換骨，洗盡鉛華、裝假鼻子、以馬來語出演只是外在，她收斂明星鋒芒，眼神淡然中有堅毅、口吻慈祥，飾演與創傷同行、為人解降頭的質樸農婦，舉手投足都充滿說服力，令人嘆服！期待金馬獎，可以看見她的身影」。

網友也發現，從今(22)日早上開始，微博和小紅書IP仍在湖北，粉絲期待她今天一早是先在湖北，而後立刻快閃台灣。

金馬62【最佳女主角】名單

方郁婷╱《大濛》

劉若英╱《我們意外的勇氣》

林依晨╱《深度安靜》

高伊玲╱《我家的事》

范冰冰╱《地母》

