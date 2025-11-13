金馬黑馬是他！新加坡「最年輕視帝」角逐影帝 真實故事催淚全場

記者林汝珊／台北報導



許瑞奇(右)在《好孩子》的細膩真摯演技被視為本屆金馬影帝大黑馬。（圖／甲上提供）

問鼎金馬獎「最佳男主角」的感人電影《好孩子》，由新加坡最年輕視帝許瑞奇挑大樑主演，被視為本屆金馬影帝大黑馬。32歲的許瑞奇曾在電視劇《你的世界我們懂》中詮釋自閉症男孩，精湛演出令他首次入圍就一舉奪下紅星大獎2023最佳男主角，是繼李銘順之後，26年來最年輕的視帝，接連在大阪亞洲電影節、香港亞洲電影節及新加坡、金馬影展締造絕佳口碑。

《好孩子》集結實力派演員許瑞奇(左)及洪慧芳共同主演。（圖／甲上提供）

《好孩子》集結首度問鼎金馬影帝的實力派演員許瑞奇，及曾以《花路阿珠媽》獲金馬影后提名的洪慧芳共同主演，電影以細膩真摯的筆觸描繪親情、認同與自我和解，日前導演王國燊及許瑞奇、路斯明現身金馬影展映後座談，與觀眾面對面交流，分享原型人物「阿真」的真實故事與拍攝心路歷程。導演王國燊表示，創作靈感來自與阿真的真實交流：「我在拍《男兒王》時認識阿真，她是那部電影的顧問。某天她在臉書上求救，說媽媽在廁所跌倒滿臉是血，我才知道她的母親罹患失智症。」導演進一步指出，後來阿真對他說：「像我這樣的人，應該是上天派來照顧我媽媽的。」這句話深深觸動了他，也成為創作《好孩子》的契機。

為了詮釋「阿好」這個角色，曾以《你的世界我們懂》勇奪紅星大獎視帝的許瑞奇，提前兩年便開始做《好孩子》的角色功課，他不僅成為阿真的臨時司機，陪她跑場與表演，還觀察她生活裡最真實的一面，「我需要先吸收她的能量，看她怎麼鎮場、怎麼面對觀眾，才能說服自己『我是最美的』。」許瑞奇笑說，導演一開始也擔心他太「直男」撐不起這個角色，「但我知道只要信念足夠強，就能讓大家相信。」

電影講述變裝皇后阿好（許瑞奇 飾）為了照護罹患失智症的母親菊花嫂（洪慧芳 飾），暌違多年返家，卻在某次表演後忘了卸妝，被母親誤以為是小偷，情急之下，他謊稱是她的「女兒」，母親竟信以為真。這場意外的誤會讓兩人逐漸重建親情，也讓阿好重新擁抱愛與身份認同，展開一段關於療癒與救贖的動人旅程。

