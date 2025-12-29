金馬、威秀聯名影廳新企畫 16位名導作品選

導演濱口龍介作品《在車上》。（圖／金馬影展執行委員會）

「金馬X威秀聯名影廳」將於2026年1月16日至3月27日推出「<50：日本中青世代導演作品選」，選映濱口龍介、深田晃司、山下敦弘、石川慶、石井裕也、藤井道人、三宅唱、真利子哲也、早川千繪、吳美保、伊藤詩織、長久允、空音央、山中瑤子、奧山由之、奧山大史等16位日本中青世代名導近年在台上映過的作品。

這批導演當中，濱口龍介已在短短三年內囊括柏林、坎城、威尼斯三大影展獎項，這次除了選映勇奪奧斯卡最佳國際影片和坎城影展最佳劇本的《在車上》，柏林影展評審團大獎的《偶然與想像》和威尼斯影展評審團大獎的《邪惡根本不存在》，還能一睹他的首部長片作品《暗湧情事》，以及長達五個多小時被視為他扛鼎之作的《歡樂時光》（分上、下兩集放映）。

廣告 廣告

擅長以獨特影像風格將文學搬上大銀幕的石川慶，將選映諾貝爾文學獎得主石黑一雄親任監製的《群山淡景》，妻夫木聰與安藤櫻主演、橫掃日本各大電影獎項的《那個男人》，松岡茉優、松坂桃李精湛詮釋鋼琴天才尋夢甘苦的《蜜蜂與遠雷》。

導演石川慶作品《那個男人》。（圖／金馬影展執行委員會）

松岡茉優也在鬼才導演石井裕也的《愛在閃電下》扮演一個被影壇壓榨欺騙的新銳導演，石井裕也的精彩作品還包括宮澤理惠主演、在日本引發熱議的《月》，以及同樣讓仲野太賀展現驚人演技的《說不出口的愛》。

擅長以獨特光影美學捕捉現代人際氛圍的三宅唱，《長夜盡頭的微光》描述患有經前症候群和恐慌症的職場男女，成為互相扶持的戰友；《惠子不能輸》改編聽障拳擊手自傳，女主角岸井雪乃幾乎囊括日本全數影后；《你的鳥兒會唱歌》柄本佑、染谷將太、石橋靜河三人組，展現北海道夏末的孤獨與浪漫。更多「<50：日本中青世代導演作品選」資訊請見金馬官網。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

律師公會怒了！14年錄取律師1萬3千人 這個月又多了1042人

「台大學生證」在埃及被撿到！本人現身認領驚呼：台北掉4次都沒找到

年底連休潮！公司16人竟有9人請假 網笑：這週五會更多