金馬、威秀聯名影廳 2026開年端出重量級片單

記者周毓洵／臺北報導

「金馬X威秀聯名影廳」2026年開年就端出重量級片單，將於1月16日至3月27日推出主題單元「<50：日本中青世代導演作品選」，集結16位50歲以下日本導演 近年在臺上映的重要代表作，從影壇巨星到明日之星一次網羅，帶領影迷回顧日本電影近年的創作能量，也預見下一波影像浪潮。

此次選映導演陣容星光熠熠，包括短短3年橫掃柏林、坎城、威尼斯三大影展的濱口龍介；擅長改編文學、影像風格細膩的石川慶；以光影美學描寫人際孤獨的三宅唱；以及深田晃司、山下敦弘、石井裕也、藤井道人、真利子哲也、早川千繪、吳美保、伊藤詩織等活躍於國際影壇的重要創作者。

廣告 廣告

其中，濱口龍介將成為本單元最大亮點之一，除了奧斯卡最佳國際影片《在車上》，還能一次看到柏林影展評審團大獎《偶然與想像》、威尼斯影展評審團大獎《邪惡根本不存在》，以及他首部長片《暗湧情事》，更安排長達5個多小時、被視為代表作的《歡樂時光》上下集放映，讓影迷完整回顧其創作軌跡。

石川慶則帶來《群山淡景》、《那個男人》、《蜜蜂與遠雷》等多部話題作，從諾貝爾文學獎作品改編，到描寫音樂與人生抉擇的細膩情感，展現其將文學轉化為影像的獨到功力。石井裕也的《愛在閃電下》、《月》、《說不出口的愛》，以及三宅唱的《長夜盡頭的微光》、《惠子不能輸》、《你的鳥兒會唱歌》，也都在片單中，風格各異卻同樣深刻。

社會議題與現實觀察同樣是本次單元的重要面向。藤井道人的《新聞記者》以犀利角度直指政治黑幕；真利子哲也的《男人真命苦》以生猛影像震撼人心；早川千繪的《七五計劃》冷靜描繪極端社會制度；伊藤詩織的紀錄片《黑箱日記》則以自身經歷出發，直面父權結構下的創傷與勇氣。

此外，片單也特別納入多位備受矚目的新世代導演。空音央的《坂本龍一：OPUS》與《青春末世物語》、山中瑤子的《納米比亞沙漠直播中》，以及奧山由之、奧山大史兄弟檔的《長椅小情歌》、《我心裡的太陽》，讓觀眾一次看見日本電影的未來樣貌。

所有場次票券將於1月9日中午12時起於威秀影城購票系統開賣；同時也可至金馬影展辦公室購買10張一組的優惠套組，1月16日前享早鳥價。更多放映與活動資訊，請持續關注金馬官方網站與社群平台。

導演濱口龍介多部橫掃國際影展的作品將一次完整放映，成為本單元最大焦點，圖為奧斯卡最佳國際影片《在車上》劇照。（金馬影展提供）

導演石川慶則《那個男人》展現其將文學轉化為影像的獨到功力。（金馬影展提供）

導演伊藤詩織的紀錄片《黑箱日記》則以自身經歷出發，直面父權結構下的創傷與勇氣。（金馬影展提供）

導演空音央的《坂本龍一：OPUS》拍攝紀錄父親坂本龍一的「最後音樂會」。（金馬影展提供）