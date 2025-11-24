金馬「最強美術｣《大濛》王誌成來了！揭入行30年「登峰關鍵」心法曝

娛樂中心／曾郁雅報導

以電影《大濛》榮獲第62屆金馬獎「最佳美術設計獎」的新科得主王誌成，23日在民視、歐諾聯合舉辦的「LED虛擬影視製作人員培訓班」，向學員分享道具美術在虛擬製作中的角色。





金馬62「最強美術｣《大濛》王誌成現身民視！親曝入行30年「2登峰心法」

金馬獎新科得主、《大濛》美術指導王誌成，23日在民視、歐諾聯合舉辦的「LED虛擬影視製作人員培訓班」，向學員分享道具美術在虛擬製作中的角色。





資深美術指導王誌成，曾以《返校》、《老狐狸》、《鬼才之道》、《大濛》四度奪下金馬獎。22日晚間才從金馬舞台上接下獎座的他，不到12小時後便出現在民視&三元色LED虛擬棚。課程開始前，他已在棚內來回穿梭、測試設備，展現專業影視工作者的全然投入。

「雖然有這麼棒的虛擬棚投影，但我習慣用手寫，透過手寫才能真正進入腦袋。」自認「老派」的王誌成，特別把自己的工作畫冊帶到現場，與學員分享多年累積的手稿。畫冊中滿是他為不同電影場景所繪製的一筆一畫，透過親手描繪、記錄，他才能掌握場景的每個細節，並在腦海中精準預演每一顆鏡頭。





金馬62「最強美術｣《大濛》王誌成現身民視！親曝入行30年「2登峰心法」

金馬獎新科得主、《大濛》美術指導王誌成，23日在民視、歐諾聯合舉辦的「LED虛擬影視製作人員培訓班」，與學員分享電影美術的實務經驗。





談到美術在電影中的核心任務，王誌成表示，美術部門必須承擔「建立場景宇宙觀」的重責，並在創作過程中與導演、後製、攝影持續溝通，確保作品既能說服自己、符合導演視覺想像，也能幫助演員投入角色。他強調，美術設計並非愈華麗愈好，並以侯孝賢導演的《南國再見，南國》為例：當時林強在沒有彩排的情況下，即興上演一場翻桌戲碼，讓他深受震撼，「原來戲可以這樣被創造」，更體會到戲劇張力不必依賴繁複場景堆疊。





金馬62「最強美術｣《大濛》王誌成現身民視！親曝入行30年「2登峰心法」

資深美術指導王誌成，在課堂中與學員分享《大濛》美術團隊如何重現1950年代的台灣。





課堂中有學員詢問王誌成如何面對工作中的困境，王誌成分享了自己的看法：「壓力是好東西。不能遇到壓力就逃，試著把一個大壓力拆解成三個小壓力，再一一擊破。」他坦言，電影美術常遇到預算有限的挑戰，但「用創意解決資源不足」，正是美術工作的迷人之處。

在這次的課程中，王誌成不僅深入解析電影場景設計的技術要點，更以豐富的實務經驗，展現「用創意拆解困難」、捨我其誰的職人精神，讓學員深刻理解影視美術工作的魅力。

學員們皆表示受益匪淺，「非常能讓人重燃做戲熱情的一個老師！」、「對電影美術創作充滿能量與堅持，無私的分享傳承經驗！」一位具有超過二十年美術經驗的學員表示：「王誌成老師非常樂於分享他的工作實務經驗，以及身為美術人對於創作的熱忱與遇到各種挑戰的思維，以解決問題為核心來為創作找尋更多成功的可能，讓我們上了很好的一課。」





金馬62「最強美術｣《大濛》王誌成現身民視！親曝入行30年「2登峰心法」

學員迫不及待想從金馬大師身上挖寶，王誌成老師也有問必答，不吝與學員講解、分享，現場氣氛熱烈。





為推動虛擬製作技術在台灣影視產業的應用，民視與歐諾聯手推出「LED虛擬影視製作人員培訓班」，自11月15日起於民視&三元色專業LED虛擬棚展開為期約兩個月的課程與實作交流。學員將於2026年1月10日發表結業作品，展現學習成果。

本次培訓課程全程於民視&三元色高規格LED虛擬棚進行，學員得以在業界標準的環境中實作，因此吸引影視導演、製片、技術專才及學界翹楚踴躍參與課程，主辦單位期望透過系統化學習與實務經驗傳授，培育更多具備先進虛擬製作能力的人才，推動台灣影視產業與國際市場接軌，讓本土影像內容在全球市場中發揮更大影響力。

