「金馬」迎新年 教長鄭英耀鼓勵寫毛筆添生活樂趣

教育部長鄭英耀(右)和書法名家張炳煌(左)揮毫迎接新春馬年來到。(記者林曉雲攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕農曆春節倒數將迎來馬年，教育部依往例今(6)日舉行部內新春揮毫活動，教育部長鄭英耀師承當代水墨畫家黃光男，勤練書法，最鍾愛「上善若水」意涵，他以金文寫「馬」字時表示，書寫毛筆是一種抒壓與生活樂趣，他把毛筆字當成鋼筆、原子筆，平常人如他寫毛筆，可以自由自在，也祝福大家新年平安順利、幸福滿滿，「好運馬上來」，以喜悅心情迎接新的一年。

鄭英耀表示，新春期間與大家共同以書法迎接新年，別具意義。他回憶，年輕時常在電視媒體上看到書法名家揮毫，如今能親自參與活動感到十分榮幸，也笑稱自己並非書法專家，只是與大家同樂的「跑龍套」，希望營造輕鬆愉快的年節氛圍。

廣告 廣告

鄭英耀說，過去老師都教學生要會「永字八法」，「但我書法皆空，不會寫。」對他來說，書寫毛筆是一種抒壓與生活樂趣，無論面對工作壓力或心情愉快時，拿起毛筆書寫都能帶來沉澱與放鬆，將毛筆視為鋼筆或原子筆，自由書寫、隨心所欲，享受創作本身的樂趣。

鄭英耀也鼓勵大家，不必因為沒有書法基礎而感到拘束，書法固然有專業門檻，但對一般人而言，更重要的是透過書寫感受文化與節慶的喜悅，毛筆變化多樣，線條能自由自在、隨心所欲，大家都能拿起筆玩一玩，在過年期間以輕鬆方式參與傳統藝術，讓生活增添樂趣與溫度。而鄭英耀在擔任中山大學校長期間，擅以書法和水墨畫為學校募款。

書法名家張炳煌寫了「平安如意」，他表示，30多年前與當時的內政部長許水德推動揮毫寫春聯，現在已成為教育部最具指標性的活動，代表教育體系沒有忘記書法，並肯定教育部長鄭英耀熟稔書法、願意推廣，對文化藝術有所助益，期許明年繼續用書法迎接新年。

教育部長鄭英耀(右)和書法名家張炳煌(左)揮毫迎接新春馬年來到。(記者林曉雲攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

澳洲拒承諾協防台海！美國會報告拋震撼彈 擬拒賣核潛艦

逗趣表情曝光！魏哲家掏出這1物 高市早苗「驚掉下巴」

小年夜天氣搶先看！週末寒流、鋒面夾擊 北台高山週末有望降雪

明鋒面到轉雨！寒流週末起連3天襲台 凍番薯剩9度

