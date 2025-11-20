金馬「陌生人」閉幕 桂綸鎂難忘西島秀俊拍肩鼓勵

（中央社記者王心妤台北20日電）日本影帝西島秀俊和影后桂綸鎂今天出席金馬影展閉幕片「最親愛的陌生人」記者會，桂綸鎂說，西島秀俊曾拍肩鼓勵，讓她感到窩心；西島秀俊則誇她面對低潮戲仍交出完美演技。

「最親愛的陌生人」由台灣、日本、美國共同製作，劇中西島秀俊與桂綸鎂飾演夫妻，在兒子遭綁架後，關係急遽動盪，壓抑已久的怒火與秘密隨之浮現。此片由真利子哲也執導，3人今天共同出席閉幕片記者會。

真利子哲也表示，很開心電影能在台灣被看到，想起電影後製時，在台灣待了很長時間；很開心能再與工作人員見面，也想去泡台灣溫泉。

西島秀俊則期待和影迷對談、跟年輕台灣導演交流，若有機會也想品嚐台灣甜食。

桂綸鎂表示，西島秀俊是個溫暖前輩，總不吝給予鼓勵及豐沛能量，「有時我玩得太起起伏伏，他都會接住我，有好幾場我的情緒非常重的戲，他有拍拍我的肩膀說我做得非常好。」

西島秀俊說，桂綸鎂面對很多心情起伏劇烈的戲，「讓我不自覺想跟她說：妳做得好，做得很棒。因為她能交出完美的表演，有時導演想拍不同鏡位，有些戲對她而言身心負荷很重，她還是交出完美表演，完完全全集中在角色，讓我覺得很佩服。」

桂綸鎂片中要操弄木偶，她透露，當時跟著專業劇團學習，僅有10天能密集訓練，由於有個裝在身上的木偶特別大，除了練戲操偶，操偶師更建議她先去練健身，「所以我那時扛著它是沒問題的。」

「最親愛的陌生人」將於明年1月16日全台上映。（編輯：吳素柔）1141120