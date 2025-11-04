金馬62不設主持人 表演嘉賓曝光

億萬導演殷振豪率隊打造金馬62頒獎典禮。

記者戴淑芳∕台北報導

第62屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日於台北流行音樂中心盛大登場，今年邀請億萬導演殷振豪率團隊擔任典禮創意總監，率領團隊打造電影人的「最好的時光」。

金馬獎頒獎典禮4日搶先預告精彩表演內容，由嘻哈天團頑童MJ116、兩位金曲歌后李竺芯和孫盛希，以及金曲創作歌手黃奇斌擔任表演嘉賓。戴佩妮、告五人、9m88屆時也將登台演唱他們今年入圍金馬獎的電影歌曲。兩度提名金馬獎最佳女主角的王淨，則將獻聲配音，為典禮唸讀所有入圍者名單。

在殷振豪導演的創意統籌下，典禮節目以侯孝賢導演經典作品《最好的時光》為靈感，打造屬於電影人的精彩大秀。

今年典禮將採不設主持人方式進行，結合表演節目、精心打造影片、頒獎橋段共同串起整場典禮的「現在」、「過去」和「未來」三個章節：由頑童MJ116熱鬧沸騰的開場表演，展現電影人拍片當下的滿腔熱血；李竺芯將以溫柔又充滿力量的嗓音，回望經典永恆的回憶，並追思逝世影人；黃奇斌和孫盛希攜手同台，唱出電影人的愛與痴迷。