金馬62今揭曉新科帝后 范冰冰是否現身成焦點

華語年度盛事第62屆金馬獎頒獎典禮今(22日)晚7時將在台北流行音樂中心登場，將揭曉新科影帝、影后等得主。外傳奪后呼聲相當高的中國演員范冰冰有可能「驚喜現身」，將是今晚關注一大話題。此外，入圍11項的《大濛》能帶走多少獎項同樣備受矚目。

今年第62屆金馬獎不設典禮主持人，而是由演員王淨接下重任，以配音的方式在典禮中唸讀所有入圍名單。頒獎嘉賓陣容是本屆金馬一大亮點，共集結20多位金獎得主，包括每年最挺金馬的導演李安、日本影帝西島秀俊及張震、張孝全、劉冠廷、林柏宏、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱等，共同為典禮增添光彩。

今年影帝、影后競爭激烈，究竟獎落誰家即將揭曉。外傳以《地母》角逐金馬影后聲勢相當高的中國演員范冰冰有可能現身，雖然尚未證實，但已經掀起高度討論，成為典禮前最具話題的焦點之一。

今年入圍11項的《大濛》被視為陳玉勳執導以來的代表作，也是本屆最佳劇情片奪獎呼聲高的強片，已經搶先拿下觀眾票選獎。《左撇子女孩》由新銳導演鄒時擎執導，入圍9項；《地母》與《我家的事》各入圍8項，也都被期待能有所斬獲。

沈可尚執導的《深度安靜》則入圍7項，包括最佳新導演、最佳改編劇本、最佳女主角、最佳男主角、最佳男配角、最佳攝影與最佳美術設計。沈可尚以他擅長的紀錄片視角拍攝劇情片，並讓演員的表演取代剪接語法，使影片獨特且後勁十足。沈可尚：『(原音)我最後是非常、非常喜歡這個攝影呈現出來的，好像有一個小幽靈，就貼在角色旁邊看一切事情的發生，並沒有太強烈的一種什麼攝影機突然到了某一種很炫技，都沒有這些東西，而且我們在片子裡面會有2個時空嘛，一個是過往，一個是此時，對，然後正是在我們沒有做任何什麼色調上的不一樣，所以完全是靠演員的表演，然後和攝影機觀望的距離感來決策這個東西的發生。』

頒獎典禮節目由導演殷振豪統籌，以侯孝賢導演的作品《最好的時光》為靈感，打造屬於電影人的年度大秀。3個章節串起「現在」、「過去」與「未來」，搭配表演節目、特製影片與頒獎橋段，呈現金馬專屬的電影時光。表演嘉賓包括嘻哈天團頑童MJ116、金曲歌后李竺芯與孫盛希、創作歌手黃奇斌。另外，戴佩妮、「告五人」、9m88也將登台演唱最佳原創電影歌曲的入圍作品，為金馬獻上璀璨音樂盛宴。 (編輯:柳向華)