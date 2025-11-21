金馬62入圍午宴 準影帝張孝全出席 (圖)
第62屆金馬獎入圍午宴21日在台北文華東方酒店B2文華廳舉行，最佳男主角入圍者張孝全（圖）出席與會，開心留影。
中央社記者張新偉攝 114年11月21日
