金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。
1.無典禮主持人、星光大道主持人
今年金馬62並未設典禮主持人，而是由表演節目、影片串場，星光大道主持人則請來連續主持16年紅毯的楊千霈，搭上有3度主持紅毯經驗的徐鈞浩、還有首度挑戰紅毯、以《不良執念清除師》入圍金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎、戲劇節目男配角獎的彭千祐一同主持。
2.影帝影后角逐激烈，可否獎留台灣
今年影帝、影后伊就是死亡之組，有不少黑馬，最佳男主角獎由許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍；最佳女主角獎入圍的則是方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰，獎落誰家成為矚目焦點。
3. 西島秀俊與桂綸鎂頒獎
雖小島秀夫因罹患A型流感，今年不克出席金馬獎，然而日本金像獎影帝西島秀俊將受邀與桂綸鎂一同頒獎，此外，西島秀俊還是今年金馬影展的焦點影人，除了出席《在車上》的大師講堂與閉幕片《最親愛的陌生人》映後座談，還在「金馬電影大師課」與同行們分享演員之道。
4. 7位金馬影后齊聚一堂
金馬獎舉行了62屆，今年請到7位金馬影后回娘家，包括翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩，還有金獎監製李烈、葉如芬，星光熠熠，女星紅毯上裝扮爭奇鬥艷。
5. 金馬執委李屏賓與最挺金馬的李安導演
今年金馬執委會主席李屏賓與本屆評審團主席廖慶松則將揭曉最佳劇情片，而一向往年都會在年底抽空出席金馬獎的李安導演也會現身頒獎，今年適逢李安導演同志經典《斷背山》20週年，他也特別出席了2025金馬影展《斷背山》的2場映後座談（11/19、11/23）。
6. 翁倩玉和陳意涵一同頒獎
75歲旅日巨星翁倩玉1972年曾以《真假千金》獲得第10屆金馬獎最佳女主角獎，這回安排與多次入圍金馬獎的陳意涵一同頒獎，兩人今年更合做了《陽光女子合唱團》，兩位跨越世代的演員會擦出何種火花，令人好奇。
7. 金馬獎學長、學弟搭檔：林柏宏、劉冠廷
林柏宏與劉冠廷是電視劇、電影的常見面孔，前者以《六弄咖啡館》拿下金馬獎最佳男配角獎，後者則是以《陽光普照》、《詭扯》也拿下兩次金馬獎最佳男配角獎，兩人甚至一起演出過《火神的眼淚》。
8. 終身成就獎陳淑芳由《孤味》的謝盈萱、徐若瑄、孫可芳三姊妹頒獎
今年金馬62選擇頒獎嘉賓相當有巧思，86歲「國民阿嬤」陳淑芳今年一連獲得第60屆金鐘獎特別貢獻獎，接著被頒發第62屆金馬獎終身成就獎，金馬執委會特別安排在《孤味》的三姊妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳頒獎給「媽媽」。
9. 螢幕母女大團圓：林嘉欣和《美國女孩》方郁婷、林品彤同框
2021年上映的《美國女孩》當年拿下金馬獎國際影評人費比西獎、觀眾票選最佳影片，方郁婷獲得最佳新演員獎。今年金馬62邀來片中的母女林嘉欣、方郁婷、林品彤3人再度同台，讓影迷相當期待。
10. 典禮主題為侯孝賢導演經典作品《最好的時光》
今年邀請曾以《當男人戀愛時》入圍最佳新導演的殷振豪擔任典禮創意總監，並以「最好的時光」為主題，打造屬於電影人的盛會。開場由頑童MJ116獻唱，李竺芯獻唱經典永恆的回憶，並追思逝世影人，黃奇斌和孫盛希也將同台，還有戴佩妮將現場演唱《地母》主題曲〈布秧〉、告五人帶來《有病才會喜歡你》的〈我天生－有病版〉、9m88表演《大濛》的〈大濛的暗眠〉，而兩度入圍金馬影后的王淨將為典禮唸讀所有入圍者名單。
