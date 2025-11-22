太報

金馬62圖輯｜桂綸鎂美腿勾人、張震瀟灑不羈 紅毯就是我的時尚伸展台

林佳鋒
桂綸鎂、張震現身金馬紅毯。李政龍攝
桂綸鎂、張震現身金馬紅毯。李政龍攝


第62屆金馬獎頒獎典禮今天（11/22）在台北流行音樂中心舉行，眾星在紅毯服裝下足功夫，展現自信風采。其中女星桂綸鎂以香奈兒2026春夏前導系列亮相，黑色蕾絲洋裝讓底下美腿若隱若現；影帝張震穿著Maison Margiela黑色西裝，瀟灑又神秘；日本影帝西島秀俊則以Giorgio Armani西裝帥翻全場。這些俊男美女如何搭配穿著，就跟著《太報》一起欣賞。

第62屆金馬獎星光大道，桂綸鎂。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，桂綸鎂。李政龍
第62屆金馬獎星光大道，張震。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，張震。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，西島秀俊。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，西島秀俊。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，劉若英。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，劉若英。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，楊貴媚。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，楊貴媚。李政龍攝

頒獎人楊貴媚以桃紅色深V禮服走紅毯，搭配下擺透視薄紗與黑白色高跟鞋，一下車就吸引尖叫聲。

第62屆金馬獎星光大道，林依晨。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，林依晨。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，張孝全。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，張孝全。李政龍攝

入圍影后的林依晨身穿THE ATELIER COUTURE「深海之聲」禮服搭配PIAGET 高級珠寶，總價超過2600萬元，笑稱這套禮服「像美人魚」，張孝全則以Brioni西裝帥氣現身，透露兒子送他戰鬥陀螺當信運物，還告訴他「它會保護你」。

第62屆金馬獎星光大道主持人楊千霈。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道主持人楊千霈。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，陳意涵。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，陳意涵。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，李千娜。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，李千娜。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，告五人。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，告五人。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，蔡淑臻。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，蔡淑臻。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，陳雪甄。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，陳雪甄。李政龍攝

《人生海海》入圍最佳女配角的陳雪甄，穿著米白色長禮服展現高貴氣質，全身珠寶飾品價值1500萬元。

第62屆金馬獎星光大道，方郁婷。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，方郁婷。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，高伊玲。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，高伊玲。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，9m88。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，9m88。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，林品彤。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，林品彤。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，林柏宏。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，林柏宏。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，曾敬驊。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，曾敬驊。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，姚淳耀。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，姚淳耀。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，牧森。李政龍攝
第62屆金馬獎星光大道，牧森。李政龍攝

