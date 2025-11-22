金馬62完整名單／張震奪影帝 范冰冰封后！《大濛》橫掃4大獎
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，各獎項精彩競爭激烈。其中《大濛》共入圍最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角等11項大獎，《左撇子女孩》入圍最佳劇情片、最佳男配角、 最佳女配角等9項。多名實力派演員包含張孝全、張震、藍葦華等人共同爭奪影帝寶座，影后則由范冰冰、林依晨、劉若英等人角逐。《EBC東森娛樂》為您整理金馬62完整得獎名單。
金馬62得獎名單
最佳動作設計
洪昰顥、范家銘／進行曲
洪昰顥／96分鐘
羅浩銘／觸電
黃泰維、陳嘉玲／恨女的逆襲
坂本浩一／殺手#4
最佳音效
高偉晏、張凱彤、林先敏／小蟲蟲大冒險
簡豐書、湯湘竹／大濛
陳維良、Narubett PEAMYAI、Elwin T.／96分鐘
杜篤之、張芬瑄、陳冠廷／地母
黎志雄／殺手#4
最佳視覺效果
梁志仁、黃其彥、陳文杰、陳彩君／小蟲蟲大冒險
郭憲聰、陳姵均／大濛
温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷／96分鐘
陳子謙／殺手#4
最佳動畫短片
再見，海浪
91次擊碎
螳螂
工
風的前奏
最佳動畫片
世外
小蟲蟲大冒險
最佳原著劇本
陳玉勳／大濛
廖克發／人生海海
鄒時擎、Sean BAKER／左撇子女孩
卓楷羅／遼河的士
李駿碩／眾生相
最佳改編劇本
楊寶文／世外
陸欣芷、沈可尚／深度安靜
Lloyd Lee CHOI／幸福之路
潘客印／我家的事
傅世晏／柔似蜜
最佳原創電影音樂
周莉婷、CMgroovy、馮穎琪／世外
王榆鈞、澎葉生／甘露水
Charles HUMENRY／幸福之路
福多瑪／人生海海
余家和、張吉安／地母
最佳原創電影歌曲
大濛的暗眠／詞 : 陳玉勳、盧律銘 曲 : 盧律銘 唱 : 9m88／大濛
木頭人／詞 : 尚書 曲 : 尚書 唱 : 尚書／遼河的士
一路順風／詞 : 盧廣仲 曲 : 盧廣仲 唱 : 盧廣仲／我家的事
布秧／詞 : 張吉安 曲 : 戴佩妮 唱 : 戴佩妮／地母
我天生－有病版／詞 : 告五人雲安 曲 : 告五人雲安 唱 : 告五人、詹懷雲、江齊／有病才會喜歡你
最佳女配角
葉子綺／左撇子女孩
黃珮琪／我家的事
鄧濤／女孩不平凡
陳雪甄／人生海海
蔡淑臻／左撇子女孩
最佳剪輯
雪美蓮／隱蹟之書：重寫自我
賴秀雄／大濛
Sean BAKER／左撇子女孩
石馬／眾生相
杜光瑋／不可能女孩
終身成就獎
陳淑芳
最佳紀錄短片
侯硐奇譚
哥哥死後去了哪裡
第九十三封信之後
孩子
她的碎片
最佳紀錄片
從來
大風之島
甘露水
春雨424
隱蹟之書：重寫自我
最佳美術設計
王誌成、尤麗雯／大濛
蔡珮玲／深度安靜
張軼峰、袁筱凡／南方時光
蘇國豪／96分鐘
殷倩楊、吉本幸人／殺手#4
最佳造型設計
Shahreens、佘美璇／好孩子
許力文／大濛
鄭宇培／南方時光
黃菊清、陳嘉偉、吳玉英、黃可欣／地母
霍曉彤、KATO Miyuki／殺手#4
最佳男配角
金士傑／深度安靜
黃鐙輝／左撇子女孩
曾敬驊／我家的事
姚淳耀／我家的事
黃秋生／今天應該很高興
最佳攝影
陳大璞／深度安靜
李永畧／幸福之路
陳克勤、高子皓／左撇子女孩
王金城／96分鐘
梁銘佳／地母
年度台灣傑出電影工作者
鍾瓊婷
最佳新演員
牧森／進行曲
劉敬／失明
馬士媛／左撇子女孩
張迪文／眾生相
林怡婷／恨女的逆襲
最佳劇情短片
這不是我的牛
綠湖
膝跳反應
疊羅漢
兩個女導演
最佳新導演
沈可尚／深度安靜
Lloyd Lee CHOI／幸福之路
鄒時擎／左撇子女孩
潘客印／我家的事
陳思攸／核
最佳導演
陳玉勳／大濛
曹仕翰／南方時光
廖克發／人生海海
李駿碩／眾生相
張吉安／地母
最佳女主角
高伊玲／我家的事
劉若英／我們意外的勇氣
范冰冰／地母
林依晨／深度安靜
方郁婷／大濛
最佳男主角
許瑞奇／好孩子
柯煒林／大濛
張孝全／深度安靜
張震／幸福之路
藍葦華／我家的事
最佳劇情片
人生海海
眾生相
地母
左撇子女孩
大濛
