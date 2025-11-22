金馬62完整名單／張震、范冰冰封帝后！《大濛》抱回4獎成最大贏家

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）天順利落幕，其中影帝由張震以作品《幸福之路》抱回，相隔四年再度拿獎，未到現場的范冰冰則憑藉《地母》力退林依晨、劉若英、方郁婷等強勁對手，奪下影后獎座。此外，曾敬驊憑《我家的事》首度獲頒最佳男配角，超級實力派演員陳雪甄《人生海海》也以精湛演技奪下最佳女配角。

而最大獎最佳劇情片頒發給《大濛》，此次《大濛》一共獲得4個獎項，橫掃美術設計與原著劇本等獎項，成為最大贏家，《地母》、《幸福之路》也憑著強勁實力分別拿下3座大獎。

完整得獎名單如下：

【最佳劇情片】

‧《大濛》

【最佳男主角】

‧張震／《幸福之路》

【最佳女主角】

‧范冰冰 ／《地母》

【最佳導演】

‧李駿碩／《眾生相》

【最佳新導演】

‧Lloyd Lee CHOI／《幸福之路》

【最佳劇情短片】

‧《疊羅漢》／胡鹿

【最佳新演員】

‧馬士媛 ／《左撇子女孩》

【年度台灣傑出電影工作者】

‧鍾瓊婷

【最佳攝影】

‧梁銘佳／《地母》

【最佳男配角】

‧曾敬驊／《我家的事》

【最佳造型設計】

‧許力文／《大濛》

【最佳美術設計】

‧王誌成、尤麗雯／《大濛》

【最佳紀錄片】

‧《隱蹟之書：重寫自我》／雪美蓮

【最佳紀錄短片】

‧《她的碎片》／許慧如

【終身成就獎】

‧陳淑芳

【最佳剪輯】

‧雪美蓮 ／《隱蹟之書：重寫自我》

【最佳女配角】

‧陳雪甄／《人生海海》

【最佳原創電影歌曲】

‧〈布秧〉／《地母》

【最佳原創電影音樂】

‧Charles HUMENRY／《幸福之路》

【最佳改編劇本】

‧潘客印 ／《我家的事》

【最佳原著劇本】

‧陳玉勳／《大濛》

【最佳動畫片】

‧《世外》／吳啓忠

【最佳動畫短片】

‧《螳螂》／謝文明

【最佳視覺效果】

‧温兆銘、林韋宏、胡宏愈 、傅琬婷／《96分鐘》

【最佳音效】

‧高偉晏、張凱彤、林先敏／《小蟲蟲大冒險》

【最佳動作設計】

‧黃泰維、陳嘉玲／《恨女的逆襲》

