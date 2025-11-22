金馬62完整名單／張震、范冰冰封帝后！《大濛》抱回4獎成最大贏家
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）天順利落幕，其中影帝由張震以作品《幸福之路》抱回，相隔四年再度拿獎，未到現場的范冰冰則憑藉《地母》力退林依晨、劉若英、方郁婷等強勁對手，奪下影后獎座。此外，曾敬驊憑《我家的事》首度獲頒最佳男配角，超級實力派演員陳雪甄《人生海海》也以精湛演技奪下最佳女配角。
而最大獎最佳劇情片頒發給《大濛》，此次《大濛》一共獲得4個獎項，橫掃美術設計與原著劇本等獎項，成為最大贏家，《地母》、《幸福之路》也憑著強勁實力分別拿下3座大獎。
完整得獎名單如下：
【最佳劇情片】
‧《大濛》
【最佳男主角】
‧張震／《幸福之路》
【最佳女主角】
‧范冰冰 ／《地母》
【最佳導演】
‧李駿碩／《眾生相》
【最佳新導演】
‧Lloyd Lee CHOI／《幸福之路》
【最佳劇情短片】
‧《疊羅漢》／胡鹿
【最佳新演員】
‧馬士媛 ／《左撇子女孩》
【年度台灣傑出電影工作者】
‧鍾瓊婷
【最佳攝影】
‧梁銘佳／《地母》
【最佳男配角】
‧曾敬驊／《我家的事》
【最佳造型設計】
‧許力文／《大濛》
【最佳美術設計】
‧王誌成、尤麗雯／《大濛》
【最佳紀錄片】
‧《隱蹟之書：重寫自我》／雪美蓮
【最佳紀錄短片】
‧《她的碎片》／許慧如
【終身成就獎】
‧陳淑芳
【最佳剪輯】
‧雪美蓮 ／《隱蹟之書：重寫自我》
【最佳女配角】
‧陳雪甄／《人生海海》
【最佳原創電影歌曲】
‧〈布秧〉／《地母》
【最佳原創電影音樂】
‧Charles HUMENRY／《幸福之路》
【最佳改編劇本】
‧潘客印 ／《我家的事》
【最佳原著劇本】
‧陳玉勳／《大濛》
【最佳動畫片】
‧《世外》／吳啓忠
【最佳動畫短片】
‧《螳螂》／謝文明
【最佳視覺效果】
‧温兆銘、林韋宏、胡宏愈 、傅琬婷／《96分鐘》
【最佳音效】
‧高偉晏、張凱彤、林先敏／《小蟲蟲大冒險》
【最佳動作設計】
‧黃泰維、陳嘉玲／《恨女的逆襲》
責任編輯／馮康蕙
更多台視新聞網報導
范冰冰奪金馬影后後首發文 秀自拍照喊幸福「爆啃了3隻大閘蟹」
金馬62／范冰冰與「她」鬥到最後！《大濛》一票險勝《眾生相》
金馬62／許瑋甯頒獎「大凹焦」一片糊 三七步怒插腰:可以給我焦嗎？
其他人也在看
金馬62／《大濛》奪最佳劇情片！劇組在意票房 監製李烈「想拿這個獎」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導第62屆金馬獎頒獎典禮於今（22）日在台北流行音樂中心登場，典禮於晚上7點開始，本屆「最佳劇情片」由《大濛》獲得。《大濛...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
金馬62得獎完整名單／范冰冰缺席典禮奪影后 張震二封影帝實至名歸
第62屆金馬獎頒獎典禮，今（22日）晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，今年金馬獎並未設有典禮主持人，而是由表演節目、影片串場，星光大道部分則是由連續主持16年紅毯的楊千霈搭上男星彭千祐、徐鈞浩一同主持。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
金馬62／第62屆金馬獎最終名單 《大濛》獲最佳劇情片、最佳原著劇本
2025年華語電影業界的年度盛事、第62屆金馬獎今（22日）晚在台北流行音樂中心舉辦，本屆入圍大贏家是陳玉勳導演的《大濛》，共獲11項獎項入圍；另外鄒時擎的《左撇子女孩》入圍9項，潘客印導演的《我家的事》及張吉安的《地母》也分別以8項入圍緊追在後。而3位星光大道主持人，由16年來在紅毯上見證電影璀璨的楊千霈領軍，加上三度接下星光主持棒的徐鈞浩與曾是金馬遞獎大使的彭千祐。今晚的頒獎典禮，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。《鏡週刊》一如既往，從星光大道到典禮完成，全程為讀者紀錄。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
金馬62／奪金馬影后！范冰冰工作室首發文 賀文僅提「寶島」仍悄悄下架掀討論
第62屆金馬獎昨（22日）圓滿落幕，被外界形容為「最難預測的一屆」的最佳女主角競爭激烈，最後由演員范冰冰主演的《地母》奪下影后，雖人未到場，但仍以電話連線方式致詞。據了解，范冰冰工作室隨後發文「恭喜獲得來自寶島的最佳女主角！」但貼文事後又悄悄消失，引發關注。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
林依晨無緣影后！霸氣喊「會站在這裡一輩子」：遲早會拿到
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，入圍之一的林依晨產後短短五個月便強勢回歸，以藍紫漸層雕花禮服驚艷全場，不過最終影后由《地母》范冰冰拿下，與影后頭銜擦身而過。不過林依晨也不灰心，霸氣喊話「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 4 小時前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔
權喜原在社群貼文中向粉絲表達感謝，表示珍惜大家的心意，但也誠懇說明：「零食、飲料等食物類禮物，未來可能無法再收下。」她語氣溫和但坦率地指出，過去竟曾收到粉絲吃過一半的食物，這種行為讓她感到不適，因而決定公開說明，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，...CTWANT ・ 1 天前
林映唯今辦婚禮！老公甜吻告白「妳不再是一個人」讓她泛淚
林映唯年初被交往三年多的男友Richard求婚成功，飛往充滿浪漫氣息的羅馬拍攝婚紗，今（21）日終於舉辦婚禮，正式升格為夫妻，下午先於萬豪酒店戶外場地舉行證婚儀式。證婚戶外區以「野性自然」為主題，只見這對新人緩步出場，現場賓客尖叫及掌聲不斷。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前
金馬62／柯煒林無緣影帝！「1票之差敗張震」幽默回：誰沒投給我
金馬62／柯煒林無緣影帝！「1票之差敗張震」幽默回：誰沒投給我EBC東森娛樂 ・ 10 小時前
林映唯升格人妻！婚禮感性謝賈靜雯「把我當女兒」 大咖藝人全來了
37歲女星林映唯年初被交往三年多的富二代男友Richard求婚成功，兩人21日正式步入婚姻殿堂， 現場星光熠熠，不少大咖藝人皆到場獻上祝福，其中女星賈靜雯更擔任證婚人，林映唯感性表示：「賈姐把我當成自己的女兒。我因為父母都不在了，她也在某種程度上成為代表我這一方，給我陪伴、支持，還有最真心的祝福。」中天新聞網 ・ 1 天前