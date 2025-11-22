金馬62帝后張震、范冰冰

影帝張震。（中央社）

影后范冰冰，圖為范冰冰與導演張吉安參加東京影展。（翻攝自范冰冰微博）

本報綜合報導

第六十二屆金馬獎得獎名單二十二日揭曉，最佳影片由呼聲最高的《大濛》奪下，最佳男女主角是張震、范冰冰，最佳導演是《眾生相》的李駿碩；本屆金馬獎頒獎典禮沒有主持人，節奏稍快，在晚間十一點前就皆大歡喜頒完所有獎項。

以台灣白色恐怖時期為背景的電影《大濛》，用史詩級的篇章，細膩重現一九五０年代的台灣風貌，電影沒有太多批判的視角，而是深刻敘述勇敢而努力求生的小人物，他們以極其日常、甚至非常認命的方式活著，反而更顯珍貴動人。由導演陳玉勳執導，共入圍十一項獎項居冠，一共拿下最佳影片、最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計共四個獎項。

最佳男主角是《幸福之路》張震，他說他是以非常放鬆態度去演戲，在紐約的兩個月全心全心意投入，電影必須靠團隊合作，每個人都非常重要；而他相信電影、熱愛電影，希望和大家一起攜手為了電影繼續走下去。

大陸女星范冰冰以《地母》角色拿下最佳女主角，她透過連線電話表達她的激動和感謝，她從這部電影重新出發，所以毫不猶豫的爭取演出，她說她和電影中的角色共振，也是電影中所有成員共同的努力才能造就這部影的成功。

最佳男配角曾敬驊。（中央社）

話題片《我家的事》編導潘客印摘下最佳改編劇本，以及最佳男配角曾敬驊，曾敬驊奪獎時難掩情緒，淚流不止，他向台下致上深深感謝。曾敬驊特別提到劇組與共同演出的演員們。他表示，在拍攝特寫鏡頭時，即便不是對方的畫面，大家仍不遺餘力陪他對戲，讓他深深感受到劇組像一個家般的支持。他在台上也特別向帶他進入電影世界的李烈表達感謝。

最佳女配角陳雪甄。（中央社）

最佳女配角是《人生海海》的陳雪甄，她上台後爆哭，說「等了十七年，我終於站上來了。」她表示要將獎送給所有當配角的人，謝謝導演信任她，並將她帶入金馬獎，她感謝劇組的支持，是工作人員的全力付出，她的表演才可以被看到。

最佳新演員馬士媛。（中央社）

最佳新演員是《左撇子女孩》的馬士媛開心上台先謝謝金馬獎評審給予肯定，還有《左撇子女孩》幕前幕後所有人，「謝謝你們的投入，我才有勇氣完成宜安這角色。」她也感謝一直努力堅持做事的人們，「因為你們影響到我，讓我找到最想做的事，才能讓我今天站在台上。」最後她分享一段最近影響她很深的一句話，「重點不在於我們是誰，是我們想傳達的故事是什麼還有真誠的心，也希望帶給你們一點力量。」

「國民阿嬤」陳淑芳為本屆金馬獎終身成就獎，她親自參與拍攝介紹影片，片中一一念出過往所飾演的角色，看到《戀戀風塵》、《悲情城市》等畫面，由她的角色人生，也見證台灣電影經典過往。陳淑芬上台也感動落淚，她表示會一直演下去，霸氣說：「我，陳淑芳，不漲價」。一番感言語畢，全場鼓掌歡呼。