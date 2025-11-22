金馬62帝后張震、范冰冰
本報綜合報導
第六十二屆金馬獎得獎名單二十二日揭曉，最佳影片由呼聲最高的《大濛》奪下，最佳男女主角是張震、范冰冰，最佳導演是《眾生相》的李駿碩；本屆金馬獎頒獎典禮沒有主持人，節奏稍快，在晚間十一點前就皆大歡喜頒完所有獎項。
以台灣白色恐怖時期為背景的電影《大濛》，用史詩級的篇章，細膩重現一九五０年代的台灣風貌，電影沒有太多批判的視角，而是深刻敘述勇敢而努力求生的小人物，他們以極其日常、甚至非常認命的方式活著，反而更顯珍貴動人。由導演陳玉勳執導，共入圍十一項獎項居冠，一共拿下最佳影片、最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計共四個獎項。
最佳男主角是《幸福之路》張震，他說他是以非常放鬆態度去演戲，在紐約的兩個月全心全心意投入，電影必須靠團隊合作，每個人都非常重要；而他相信電影、熱愛電影，希望和大家一起攜手為了電影繼續走下去。
大陸女星范冰冰以《地母》角色拿下最佳女主角，她透過連線電話表達她的激動和感謝，她從這部電影重新出發，所以毫不猶豫的爭取演出，她說她和電影中的角色共振，也是電影中所有成員共同的努力才能造就這部影的成功。
話題片《我家的事》編導潘客印摘下最佳改編劇本，以及最佳男配角曾敬驊，曾敬驊奪獎時難掩情緒，淚流不止，他向台下致上深深感謝。曾敬驊特別提到劇組與共同演出的演員們。他表示，在拍攝特寫鏡頭時，即便不是對方的畫面，大家仍不遺餘力陪他對戲，讓他深深感受到劇組像一個家般的支持。他在台上也特別向帶他進入電影世界的李烈表達感謝。
最佳女配角是《人生海海》的陳雪甄，她上台後爆哭，說「等了十七年，我終於站上來了。」她表示要將獎送給所有當配角的人，謝謝導演信任她，並將她帶入金馬獎，她感謝劇組的支持，是工作人員的全力付出，她的表演才可以被看到。
最佳新演員是《左撇子女孩》的馬士媛開心上台先謝謝金馬獎評審給予肯定，還有《左撇子女孩》幕前幕後所有人，「謝謝你們的投入，我才有勇氣完成宜安這角色。」她也感謝一直努力堅持做事的人們，「因為你們影響到我，讓我找到最想做的事，才能讓我今天站在台上。」最後她分享一段最近影響她很深的一句話，「重點不在於我們是誰，是我們想傳達的故事是什麼還有真誠的心，也希望帶給你們一點力量。」
「國民阿嬤」陳淑芳為本屆金馬獎終身成就獎，她親自參與拍攝介紹影片，片中一一念出過往所飾演的角色，看到《戀戀風塵》、《悲情城市》等畫面，由她的角色人生，也見證台灣電影經典過往。陳淑芬上台也感動落淚，她表示會一直演下去，霸氣說：「我，陳淑芳，不漲價」。一番感言語畢，全場鼓掌歡呼。
其他人也在看
金馬62 鍾瓊婷獲年度台灣傑出電影工作者 (圖)
第62屆金馬獎將年度台灣傑出電影工作者頒給燈光師鍾瓊婷（圖），入行逾10年的她認為自己是幸運的，直說明天睡醒也要繼續去打燈。中央社 ・ 15 小時前
金馬62／第62屆金馬得獎名單一次看！《大濛》獲最佳劇情片 張震奪影帝、范冰冰封后
以下為第62屆金馬獎得獎名單：●最佳劇情片：大濛／文化內容策進院、華文創股份有限公司、雷霆影視有限合夥、阿榮影業股份有限公司、大禾電影有限公司●最佳男主角：張震／幸福之路●最佳女主角：范冰冰／地母●最佳導演：李駿碩／眾生相●最佳新導演：Lloyd Lee CHOI／幸福之路●...CTWANT ・ 14 小時前
謝侑芯回家了！ 律師曝「家屬代表護送骨灰回台灣」
網紅謝侑芯猝逝案持續引發關注，有媒體報導指出，就在今（22）日謝侑芯「終於回家」，其骨灰由家屬代表帶回台灣。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
金馬62得獎完整名單／范冰冰缺席典禮奪影后 張震二封影帝實至名歸
第62屆金馬獎頒獎典禮，今（22日）晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，今年金馬獎並未設有典禮主持人，而是由表演節目、影片串場，星光大道部分則是由連續主持16年紅毯的楊千霈搭上男星彭千祐、徐鈞浩一同主持。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
金馬62／追憶大S、顏正國、坣娜 生前身影再現引網淚崩
【緯來新聞網】第62屆金馬獎頒獎典禮於11月22日在台北流行音樂中心舉行。曾奪得本屆金曲獎台語女歌手緯來新聞網 ・ 13 小時前
金馬62星光 「大濛」劇組紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「大濛」入圍最佳男、女主角等多項大獎，劇組團隊開心在紅毯合影留念。中央社 ・ 18 小時前
金馬62／毀容演出摘影后！范冰冰痛哭：我想重新來過
金馬62／毀容演出摘影后！范冰冰痛哭：我想重新來過EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
金馬獎／跳脫傳統風！衣Ｑ超高 張震長版西裝瀟灑登台
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心隆重登場，被稱為華語電影最高殿堂的金馬獎，吸引海內外電影人齊聚一堂一起度過重要的時刻，星光紅毯上男星爭帥女星爭美，今年就有幾個男星選擇的是非傳統的長版西裝，看起來一樣帥氣。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 17 小時前
金馬62／評審團內幕曝！范冰冰險勝她1票奪影后 女配15票全拿壓倒勝利
第62屆金馬獎昨（22）日在台北流行音樂中心落幕，本屆評審團主席由資深剪輯師廖慶松擔任，率領林嘉欣、秦鼎昌、黃信堯、林書宇等 15 位評審，於典禮當天密集討論並投票選出所有得主。金馬執委會執行長聞天祥稍早受訪，也罕見揭露今年的「遺珠與險勝」內幕。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
范冰冰以「地母」重新來過 登金馬影后激動落淚
（中央社記者王心妤台北22日電）中國女星范冰冰以「地母」在金馬獎封后，導演張吉安說，他好奇范冰冰不惜「毀容」也想演出的原因，她表示希望「重新來過」；張吉安在台上致電范冰冰，她一度哭到說不出話。中央社 ・ 14 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
Andy自爆「出門被3台車尾隨」：很恐怖！揭走鐘獎當天請保鑣內幕
YouTuber Andy日前在第七屆走鐘獎中獲得了「年度個人創作獎」，並在頒獎典禮上泛淚感謝一路支持他的粉絲與朋友。事實上他與眾量級的成員、前女友家寧地財務糾紛延燒至今，前不久才剛發現自己被跟車，為了安全起見，出席走鐘獎當天請了幾名保鑣。太報 ・ 21 小時前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 4 小時前
范冰冰曬哭後懵照喊幸福！替大馬奪金馬影后 工作室說完「寶島最佳女主角」突刪文
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現場連線，...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前
TWICE高清合照來了！藏彩蛋「彩瑛也在」娜璉「繁體中文」用字超標準
南韓超人氣女團TWICE於11月22日首度在高雄世運主場館舉辦《READY TO BE》世界巡演台灣場，今（23）日即將迎來第二場，兩天共吸引超過11萬名觀眾進場。官方稍早在社群釋出高清現場照及成員合照，場面壯觀震撼，360度全景舞台搭配滿場燈海與高空煙火，將出道10週年的榮耀與情感推向最高潮。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
金馬62／柯煒林無緣影帝！「1票之差敗張震」幽默回：誰沒投給我
金馬62／柯煒林無緣影帝！「1票之差敗張震」幽默回：誰沒投給我EBC東森娛樂 ・ 10 小時前