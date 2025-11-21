金馬62影后之爭！ 實力派演員齊聚交鋒

台北市 / 綜合報導

第62屆金馬獎的「影后之爭」，匯集多位實力派演員，其中劉若英在《我們意外的勇氣》中，以侷限的安胎場景，展現收斂的情感力量；林依晨則是在《深度安靜》突破自我，以壓抑沉痛的方式詮釋角色。面對截然不同的挑戰，兩人都以出色的表演張力，擄獲評審青睞。

電影《我們意外的勇氣》：「你知道我有多麼地努力，我才走到今天這個位子，我馬上就可以去做一個，我想要去做的事情，它不確定欸。」事業正走在上坡，寶寶卻突然降臨成為「高齡產婦」，在事業，與可能落空的「母親」角色中拉扯，如果是你會怎麼選。

廣告 廣告

電影《我們意外的勇氣》：「你乖乖在裡面長大然後，然後媽媽媽媽努力喝甘蔗汁，媽媽努力吃東西，意外來臨沒人能準備，就看你在未知裡有沒有勇氣，《我們意外的勇氣》，改編自導演親身經歷，劉若英飾演的主角「樂芙」，高齡懷孕加上安胎治療，讓她九成戲份都在狹小床上。」

《我們意外的勇氣》導演游紹翔說：「最難的部分是奶茶要「收著演」，她都要去想到，就是她不能移動她的下半身，因為她，移動太多羊水就會繼續流，情緒波動太大，其實對胎兒的健康是會有影響。」演出空間被侷限，但困不住奶茶的演技，雖然早已獲得影后頭銜，劉若英這回，睽違多年重返大銀幕，以收斂深刻的演出，再獲影后入圍肯定。

《我們意外的勇氣》導演游紹翔說：「奶茶被評審看到入圍這件事情，我覺得應該不是只是因為一場戲，我覺得她整個對於角色的理解，對於進入角色的狀態，拿捏上面非常非常地細膩。」

第62屆金馬獎最佳女主角獎入圍者劉若英說：「自己做了媽媽以後就會知道，妳能夠平安地生下一個孩子，然後平安地把他養大，其實那是一件多麼不容易的事情。」不過放眼今年「金馬影后」之爭，不只劉若英展現母親韌性，回歸大銀幕的林依晨，也以深沉演技做出突破。

沒有豐沛台詞，《深度安靜》中林依晨，更多的是用眼神肢體，詮釋在原生家庭影響下，帶有沉重傷痛和祕密的「依庭」，成功二度入圍金馬最佳女主角。

電影《深度安靜》：「講那麼不要臉的話，不要再講了不要再講了，我說不要過來。」演員金士傑VS.演員張孝全說：「依晨的表現讓我嚇一跳，那樣的依晨是我沒有看過的，臉色一抽，「他怎麼可以這麼不要臉」，讓我都接戲的時候接不住了。突破性的「黑暗」特質，讓人眼睛一亮，但這角色的演繹重點，是在背負創傷下裝作一切正常，這也是導演為何選擇林依晨。

《深度安靜》導演沈可尚說：「她有一個很天然的，讓人覺得舒服或信任的一種，口氣跟交流狀態，這麽舒服的人若心中藏著祕密，而這個祕密是如此的不舒服，對這個角色是很合宜的。」過往的林依晨，形象溫暖明亮堅韌，這回挑戰在舒適氣質下，演繹陰影下的「傷痛實感」。

第62屆金馬獎最佳女主角獎入圍者林依晨說：「他(導演)比較少給很明確，短促而直接的那一種表演指示，那我覺得這樣子相對來說，也給了我們演員很大的，空間和自由度去發揮。」

《深度安靜》導演沈可尚：「驚懼不安搖搖欲墜，有些時候又有點任性淡然，她都壓縮在一個，看起來稀鬆的位置上，其實那個是一個很細膩的表演。」金馬62后冠之爭，從母親的堅韌到陰影的沉痛，各路實力派演員跨出舒適圈，呈現更細緻多元的女性面貌。

原始連結







更多華視新聞報導

金馬影后競爭 林依晨劉若英久違入圍范冰冰強勢回歸

金馬62完整入圍名單 《大濛》入圍11項成大贏家、林依晨范冰冰搶影后

出席金馬影人講堂！ 南韓影后裴斗娜首度造訪寶島

