金馬62後記》直播看不見的花絮！記者3驚呼成追星會

金馬獎直播看不見的幕後，記者3驚呼成追星會。（圖／陳俊吉攝、杜宜諳攝）

第62屆金馬獎在11月22日圓滿落幕，最終由入圍大贏家《大濛》獲得最佳劇情片，《幸福之路》張震、《地母》范冰冰奪下影帝影后，掀起許多討論。而作為每年三金典禮的最後一金，也被視為華語電影的最高殿堂，除了觀眾從直播觀賞典禮，也會透過其他媒體了解各入圍者、得獎者的心聲，至於典禮背後的媒體參與，其實也是充滿溫馨、有趣的氛圍。

當頒獎典禮進行時，不只幕前影人參加典禮、幕後工作人員忙進忙出，媒體們也一直在後台的新聞中心撰寫新聞、記錄過程，各司其職。不過，在現場的媒體有個福利，就是能親眼見到備受關注的影人們，包含演員、導演及製作團隊，同時也可看見影人有別宣傳行程，比較輕鬆或緊張的一面，說不定一個小提問、小關心，或許就能逗他們笑、替他們緩解心情。

雖然媒體還是要表現專業，報導典禮的各種消息，但面對喜愛的影人時，仍難掩「追星族」的興奮，甚至在幾次得獎公布後，記者們的驚呼聲比現場嘉賓更歡騰，比如曾敬驊奪最佳男配角、范冰冰順利封后、張震二度拿下影帝的瞬間，新聞中心都湧現各種討論聲量，就連記者湧入感言訪問區，金馬執委會執行長聞天祥則笑稱當場變成了「記者追星會」。

值得一提的還有，曾敬驊從得獎舞台一路哭到後台訪問，可說是典禮幕後的一大亮點，許多記者姐姐先是對他止不住淚的反應急忙安慰，儘管曾敬驊平復情緒後不斷「瑪莉歐跳躍」展現得獎的喜悅，但提到未來希望帶爸媽出國走走時，他又忍不住落下眼淚，且原因非常感人，引起記者們心疼直呼：「不要哭」、「齁……」，在那當下似乎已消失名人與素人的界線，彷彿大家就像朋友一樣，會哭會笑，會提供支持，場面十分有趣。

