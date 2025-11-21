金馬62得獎名單／影帝后都是死亡之組！《大濛》風光提名11項
【緯來新聞網】第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）登場，《大濛》包含男女主角、導演等，風光提名11項，成為入圍大贏家。《左撇子女孩》則已9項入圍緊追在後。最受關注的影帝后也被外界視做死亡之組，張孝全、張震、藍葦華對上新加坡新秀許瑞奇、港星柯煒林角逐影帝。演技派范冰冰、劉若英、林依晨、高伊玲對決「天才演員」方郁婷，最終誰會抱回影后殊榮，十分值得期待。
張孝全、張震、藍葦華對上新加坡新秀許瑞奇、港星柯煒林角逐影帝。（圖／陳明中攝）
【完整得獎名單】
最佳動作設計
《進行曲》洪昰顥、范家銘
《96分鐘》洪昰顥
《觸電》羅浩銘
《恨女的逆襲》黃泰維、陳嘉玲
《殺手#4》坂本浩一
最佳音效
《小蟲蟲大冒險》高偉晏、張凱彤、林先敏
《大濛》簡豐書、湯湘竹
《96分鐘》陳維良、Narubett PEAMYAI、Elwin T.
《地母》杜篤之、張芬瑄、陳冠廷
《殺手#4》黎志雄
最佳視覺效果
《小蟲蟲大冒險》梁志仁、黃其彥、陳文杰、陳彩君
《大濛》郭憲聰、陳姵均
《96分鐘》温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷
《殺手#4》陳子謙
最佳動畫短片
《再見，海浪》
《91次擊碎》
《螳螂》
《工》
《風的前奏》
最佳動畫片
《世外》
《小蟲蟲大冒險》
最佳原著劇本
《大濛》陳玉勳
《人生海海》廖克發
《左撇子女孩》鄒時擎、Sean BAKER
《遼河的士》卓楷羅
《眾生相》李駿碩
最佳改編劇本
《世外》楊寶文
《深度安靜》陸欣芷、沈可尚
《幸福之路》Lloyd Lee CHOI
《我家的事》潘客印
《柔似蜜》傅世晏
最佳原創電影音樂
《世外》周莉婷、CMgroovy、馮穎琪
《甘露水》王榆鈞、澎葉生
《幸福之路》Charles HUMENRY
《人生海海》福多瑪
《地母》余家和、張吉安
最佳原創電影歌曲
《大濛》〈大濛的暗眠》詞 : 陳玉勳、盧律銘 曲 : 盧律銘 唱 : 9m88
《遼河的士》〈木頭人〉詞 : 尚書 曲 : 尚書 唱 : 尚書
《我家的事》〈一路順風〉詞 : 盧廣仲 曲 : 盧廣仲 唱 : 盧廣仲
《地母》〈布秧〉詞 : 張吉安 曲 : 戴佩妮 唱 : 戴佩妮
《有病才會喜歡你》〈我天生－有病版〉詞 : 告五人雲安 曲 : 告五人雲安 唱 : 告五人、詹懷雲、江齊
最佳女配角
《左撇子女孩》葉子綺
《我家的事》黃珮琪
《女孩不平凡》鄧濤
《人生海海》陳雪甄
《左撇子女孩》蔡淑臻
最佳剪輯
《隱蹟之書：重寫自我》雪美蓮
《大濛》賴秀雄
《左撇子女孩》Sean BAKER
《眾生相》石馬
《不可能女孩》杜光瑋
終身成就獎（得主）
陳淑芳
最佳紀錄短片
《侯硐奇譚》
《哥哥死後去了哪裡》
《第九十三封信之後》
《孩子》
《她的碎片》
最佳紀錄片
《從來》
《大風之島》
《甘露水》
《春雨424》
《隱蹟之書：重寫自我》
最佳美術設計
《大濛》王誌成、尤麗雯
《深度安靜》蔡珮玲
《南方時光》張軼峰、袁筱凡
《96分鐘》蘇國豪
《殺手#4》殷倩楊、吉本幸人
最佳造型設計
《好孩子》Shahreens、佘美璇
《大濛》許力文
《南方時光》鄭宇培
《地母》黃菊清、陳嘉偉、吳玉英、黃可欣
《殺手#4》霍曉彤、KATO Miyuki
最佳男配角
金士傑／深度安靜
黃鐙輝／左撇子女孩
曾敬驊／我家的事
姚淳耀／我家的事
黃秋生／今天應該很高興
最佳攝影
《深度安靜》陳大璞
《幸福之路》李永畧
《左撇子女孩》陳克勤、高子皓
《96分鐘》王金城
《地母》梁銘佳
年度台灣傑出電影工作者（得主）
鍾瓊婷
最佳新演員
《進行曲》牧森
《失明》劉敬
《左撇子女孩》馬士媛
《眾生相》張迪文
《恨女的逆襲》林怡婷
最佳劇情短片
《這不是我的牛》
《綠湖》
《膝跳反應》
《疊羅漢》
《兩個女導演》
最佳新導演
《深度安靜》沈可尚
《幸福之路》Lloyd Lee CHOI
《左撇子女孩》鄒時擎
《我家的事》潘客印
《核》陳思攸
最佳導演
《大濛》陳玉勳
《南方時光》曹仕翰
《人生海海》廖克發
《眾生相》李駿碩
《地母》張吉安
最佳女主角
《我家的事》高伊玲
《我們意外的勇氣》劉若英
《地母》范冰冰
《深度安靜》林依晨
《大濛》方郁婷
最佳男主角
《好孩子》許瑞奇
《大濛》柯煒林
《深度安靜》張孝全
《幸福之路》張震
《我家的事》藍葦華
最佳劇情片
《人生海海》
《眾生相》
《地母》
《左撇子女孩》
《大濛》
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
金馬午宴》黃鐙輝自稱南港劉德華！黃秋生一看愣住了：哪裡像
第62屆金馬獎頒獎典禮明天（22日）舉行，最佳男配角入圍者黃秋生、黃鐙輝、姚淳耀及曾敬驊今天出席午宴，3人不停稱黃秋生是偶像，花式告白讓黃秋生笑說：「他們是要上香了？現在擺香爐啊！」有趣的是，記者告訴黃秋生：「黃鐙輝是南港劉德華。」黃秋生一看傻眼：「哪裡像？」笑翻眾人。自由時報 ・ 23 小時前
金馬62／張孝全10年前就寫好感言！老公甜喊林依晨：你一直是最棒的
金馬62／張孝全10年前就寫好感言！老公甜喊林依晨：你一直是最棒的EBC東森娛樂 ・ 1 天前
鏡大咖／不要這樣好不好 柯煒林
曾以《濁水漂流》入圍金馬獎男配角獎，今年，香港演員柯煒林以《大濛》入圍金馬影帝獎項。對他來說，這是怎麼樣的一年呢？七月底他宣告得了肺腺癌第四期，因而大家看他的眼光都是「你是不是快要掛了？」「你去休息好不好。」的眼神。服藥治療中的柯煒林強調自己很好。但真的抱歉，可能我也難免流露出那種「你還好嗎？」的眼神吧，柯煒林感覺到了，「不要這樣好不好！」別再當他是病人，停止！他的眼耳鼻舌身意，渾身上下都在傳遞這樣的訊息。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
專訪｜《左撇子女孩》9歲葉子綺差點演不到！導演鄒時擎曝：本來想找自己的女兒
【緯來新聞網】導演鄒時擎執導《左撇子女孩》入圍金馬9項大獎，並代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片，她接受緯來新聞網 ・ 1 天前
金馬62》《大濛》率先開胡獲觀眾票選最佳影片 《核》拿下費比西獎
第62屆金馬獎頒獎典禮將於明（22日）在台北流行音樂中心盛大登場，金馬執委會今（21日）舉辦入圍午宴提前揭曉會外賽「國際影評人費比西獎」、「金馬觀眾票選最佳影片獎」得主，分別是旅美新加坡陳思攸執導《核》與今年入圍11項的大贏家《大濛》。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬62》范冰冰確定要來了？《地母》導演鬆口曝：明天有驚喜
第62屆金馬獎頒獎典禮將於明（22日）晚在台北流行音樂中心盛大登場，金馬執委會今（21日）舉辦入圍午宴，入圍最佳導演的《大濛》陳玉勳、《地母》張吉安、《眾生相》李駿碩、《南方時光》曹仕翰出席，分享入圍心情與典禮前一日的期待。至於大家最關心入圍影后的大陸影星范冰冰是否會出席典禮、走紅毯？張吉安僅神秘表示：「明天一定會給大家驚喜。」中時新聞網 ・ 1 天前
金馬62／與女兒網內互打！蔡淑臻「進廠維修」要拚紅毯最美
金馬62／與女兒網內互打！蔡淑臻「進廠維修」要拚紅毯最美EBC東森娛樂 ・ 22 小時前
金馬獎2025／十影評人預測投票！影帝張孝全力壓群雄、柯煒林緊追在後！
2025年第62屆金馬獎即將於 11/22（六）晚間頒獎典禮上公布得獎名單。Yahoo電影戲劇編輯部今年號召十位影評人共同看完影帝入圍組電影作品，並以他們以專業角度為最佳男主角獎做出預測性投票，一起來看看他們如何預測金馬62影帝得主：票數方面，張孝全收穫半數影評人共 5 票的預測支持；柯煒林在《大濛》的演出共獲得3票，而《幸福之路》的張震與《好孩子》的許瑞奇則是各獲1票。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 2 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 6 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 23 小時前
「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔
權喜原在社群貼文中向粉絲表達感謝，表示珍惜大家的心意，但也誠懇說明：「零食、飲料等食物類禮物，未來可能無法再收下。」她語氣溫和但坦率地指出，過去竟曾收到粉絲吃過一半的食物，這種行為讓她感到不適，因而決定公開說明，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，...CTWANT ・ 6 小時前
重陽節婆媳大戰！ 小Call怒吼「一年拜四十次」婆婆氣到甩門
長久以來，婆媳問題總是困擾著許多家庭，最近藝人小Call就在節目《震震有詞》上，分享與婆婆同住一個屋簷下的事。儘管先生多半站在小Call這邊，但生活習慣的差異，仍不免有些摩擦，比如婆婆習慣叨念夫妻倆晚歸，無法一起用餐，讓她長期累積不少心理壓力，但撇開這些日常細節，小Call其實真心在意婆婆，對婆婆是「有愛的」。Yahoo娛樂訊息 ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 1 天前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 4 小時前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
外套能不能借？ 黃豪平、鹿希派:曖昧到不行
[NOWnews今日新聞]近期「邊界感」是演藝圈最常被討論的熱詞，《戀愛熊天秤》中黃豪平自曝曾和熊熊發生過一次「現在想想超級越界」的經驗，有一年跟節目到瑞士外景，兩個人與張棋惠、坤達被分到同一間房睡，...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前