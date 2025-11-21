金馬62得獎名單／影帝后都是死亡之組！《大濛》風光提名11項

【緯來新聞網】第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）登場，《大濛》包含男女主角、導演等，風光提名11項，成為入圍大贏家。《左撇子女孩》則已9項入圍緊追在後。最受關注的影帝后也被外界視做死亡之組，張孝全、張震、藍葦華對上新加坡新秀許瑞奇、港星柯煒林角逐影帝。演技派范冰冰、劉若英、林依晨、高伊玲對決「天才演員」方郁婷，最終誰會抱回影后殊榮，十分值得期待。

張孝全、張震、藍葦華對上新加坡新秀許瑞奇、港星柯煒林角逐影帝。（圖／陳明中攝）

【完整得獎名單】





最佳動作設計

《進行曲》洪昰顥、范家銘

《96分鐘》洪昰顥

《觸電》羅浩銘

《恨女的逆襲》黃泰維、陳嘉玲

《殺手#4》坂本浩一





最佳音效

《小蟲蟲大冒險》高偉晏、張凱彤、林先敏

《大濛》簡豐書、湯湘竹

《96分鐘》陳維良、Narubett PEAMYAI、Elwin T.

《地母》杜篤之、張芬瑄、陳冠廷

《殺手#4》黎志雄





最佳視覺效果

《小蟲蟲大冒險》梁志仁、黃其彥、陳文杰、陳彩君

《大濛》郭憲聰、陳姵均

《96分鐘》温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷

《殺手#4》陳子謙





最佳動畫短片

《再見，海浪》

《91次擊碎》

《螳螂》

《工》

《風的前奏》





最佳動畫片

《世外》

《小蟲蟲大冒險》





最佳原著劇本

《大濛》陳玉勳

《人生海海》廖克發

《左撇子女孩》鄒時擎、Sean BAKER

《遼河的士》卓楷羅

《眾生相》李駿碩





最佳改編劇本

《世外》楊寶文

《深度安靜》陸欣芷、沈可尚

《幸福之路》Lloyd Lee CHOI

《我家的事》潘客印

《柔似蜜》傅世晏





最佳原創電影音樂

《世外》周莉婷、CMgroovy、馮穎琪

《甘露水》王榆鈞、澎葉生

《幸福之路》Charles HUMENRY

《人生海海》福多瑪

《地母》余家和、張吉安





最佳原創電影歌曲

《大濛》〈大濛的暗眠》詞 : 陳玉勳、盧律銘 曲 : 盧律銘 唱 : 9m88

《遼河的士》〈木頭人〉詞 : 尚書 曲 : 尚書 唱 : 尚書

《我家的事》〈一路順風〉詞 : 盧廣仲 曲 : 盧廣仲 唱 : 盧廣仲

《地母》〈布秧〉詞 : 張吉安 曲 : 戴佩妮 唱 : 戴佩妮

《有病才會喜歡你》〈我天生－有病版〉詞 : 告五人雲安 曲 : 告五人雲安 唱 : 告五人、詹懷雲、江齊





最佳女配角

《左撇子女孩》葉子綺

《我家的事》黃珮琪

《女孩不平凡》鄧濤

《人生海海》陳雪甄

《左撇子女孩》蔡淑臻





最佳剪輯

《隱蹟之書：重寫自我》雪美蓮

《大濛》賴秀雄

《左撇子女孩》Sean BAKER

《眾生相》石馬

《不可能女孩》杜光瑋





終身成就獎（得主）

陳淑芳





最佳紀錄短片

《侯硐奇譚》

《哥哥死後去了哪裡》

《第九十三封信之後》

《孩子》

《她的碎片》





最佳紀錄片

《從來》

《大風之島》

《甘露水》

《春雨424》

《隱蹟之書：重寫自我》





最佳美術設計

《大濛》王誌成、尤麗雯

《深度安靜》蔡珮玲

《南方時光》張軼峰、袁筱凡

《96分鐘》蘇國豪

《殺手#4》殷倩楊、吉本幸人





最佳造型設計

《好孩子》Shahreens、佘美璇

《大濛》許力文

《南方時光》鄭宇培

《地母》黃菊清、陳嘉偉、吳玉英、黃可欣

《殺手#4》霍曉彤、KATO Miyuki





最佳男配角

金士傑／深度安靜

黃鐙輝／左撇子女孩

曾敬驊／我家的事

姚淳耀／我家的事

黃秋生／今天應該很高興





最佳攝影

《深度安靜》陳大璞

《幸福之路》李永畧

《左撇子女孩》陳克勤、高子皓

《96分鐘》王金城

《地母》梁銘佳





年度台灣傑出電影工作者（得主）

鍾瓊婷





最佳新演員

《進行曲》牧森

《失明》劉敬

《左撇子女孩》馬士媛

《眾生相》張迪文

《恨女的逆襲》林怡婷





最佳劇情短片

《這不是我的牛》

《綠湖》

《膝跳反應》

《疊羅漢》

《兩個女導演》





最佳新導演

《深度安靜》沈可尚

《幸福之路》Lloyd Lee CHOI

《左撇子女孩》鄒時擎

《我家的事》潘客印

《核》陳思攸





最佳導演

《大濛》陳玉勳

《南方時光》曹仕翰

《人生海海》廖克發

《眾生相》李駿碩

《地母》張吉安





最佳女主角

《我家的事》高伊玲

《我們意外的勇氣》劉若英

《地母》范冰冰

《深度安靜》林依晨

《大濛》方郁婷





最佳男主角

《好孩子》許瑞奇

《大濛》柯煒林

《深度安靜》張孝全

《幸福之路》張震

《我家的事》藍葦華





最佳劇情片

《人生海海》

《眾生相》

《地母》

《左撇子女孩》

《大濛》

