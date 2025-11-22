金馬62得獎名單｜《大濛》擒「最佳劇情片」大贏家 張震入手第2座影帝！范冰冰哽咽封后
第62屆金馬獎頒獎典禮今晚（11╱22）在台北流行音樂中心登場，今年典禮不設主持人，而是結合表演節目、精心打造影片、頒獎橋段共同串起整場典禮的「現在」、「過去」和「未來」3個章節，「最佳劇情片」頒給《大濛》，入圍11項的《大濛》最後拿下4獎，成為最大贏家。
未能到場的范冰冰以《地母》奪下「最佳女主角」，張吉安上台代領時與她越洋連線，她哽咽透露：「很開心，真的，我在看著直播。」「最佳男主角」則由張震以《幸福之路》拿下第2座影帝，他感性地說：「我相信這次真的很難評，這次我是用一種很放鬆的狀態去演戲，那2個月我全心全意的投入角色。」
「最佳新導演」由李安頒給《幸福之路》的Lloyd Lee CHOI，他在沈可尚、鄒時擎、潘客印、陳思攸等強敵中勝出；「最佳導演」則是《眾生相》的李駿碩打敗陳玉勳、曹仕翰、廖克發、張吉安。
陳雪甄以《人生海海》或「最佳女配角」；「最佳男配角」則頒給《我家的事》的曾敬驊。「最佳新演員」則由《左撇子女孩》馬士媛獲得。曾敬驊從台下哭到台上，他泣不成聲地說：「謝謝評審，謝謝所有入圍者，謝謝潘客印，謝謝你們（《我家的事》）就像一個家一樣，謝謝我爸爸、媽媽，我不太會說話，但是我做了蠻多勇敢的事情，謝謝帶我進入電影世界的李師李烈，謝謝妳看見了我，謝謝電影，謝謝你讓我愛上這一切。」
陳雪甄一上台就淚崩，等了17年終於獲獎的她感謝導演廖克發這麼多年來信任她，「我們相信電影，相信說故事的力量，我想要送給所有在電影中擔任配角的人，謝謝我們沒有放棄」。
「最佳原創電影歌曲」由戴佩妮為《地母》打造的〈布秧〉拿下，她上台領獎時感動地說：「非常謝謝導演張吉安給我這個機會可以站在金馬的舞台。」張吉安則對未能來台的女主角范冰冰說：「這首歌是為妳而寫，這首歌獻給妳。」
張震頒「最佳視覺效果」給温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷的《96 分鐘》。「最佳原著劇本」則由劉若英擔任頒獎人，親手將獎座頒給陳玉勳的《大濛》；潘客印則以《我家的事》獲「最佳改編劇本」。
陳玉勳上台領獎時對著台下歡呼的影人們幽默地說「冷靜」，接著表示：「謝謝評審，本來準備很多話，我首先感謝田調老師，謝謝我的演員，因為有你們，我的薄弱文字才會變得很生動。」
林柏宏、劉冠廷則負責頒發第1個獎項「最佳動作設計」，由《恨女的逆襲》的黃泰維、陳嘉玲獲得；「最佳音效」則頒給高偉晏、張凱彤、林先敏的《小蟲蟲大冒險 》。
本屆金馬頒獎在殷振豪導演的創意統籌下，典禮節目以侯孝賢導演經典作品《最好的時光》為靈感，打造屬於電影人的精采大秀，「頑童MJ116」負責開場表演，展現電影人拍片當下的滿腔熱血。
第62屆金馬獎得獎名單
【最佳劇情片】
《大濛》
【最佳男主角】
張震╱《幸福之路》
【最佳女主角】
范冰冰╱《地母》
【最佳導演】
李駿碩╱《眾生相》
【最佳新導演】
Lloyd Lee CHOI╱《幸福之路》
【最佳劇情短片】
《疊羅漢》╱胡鹿
【最佳新演員】
馬士媛╱《左撇子女孩》
【最佳攝影】
梁銘佳╱《地母》
【最佳男配角】
曾敬驊╱《我家的事》
【最佳造型設計】
許力文 ╱《大濛》
【最佳美術設計】
王誌成、尤麗雯╱《大濛》
【最佳紀錄片】
《隱蹟之書：重寫自我》
【最佳紀錄短片】
《她的碎片》╱許慧如
【最佳剪輯】
雪美蓮╱《隱蹟之書：重寫自我》
【最佳女配角】
陳雪甄╱《人生海海》
【最佳原創電影歌曲】
戴佩妮╱〈布秧〉╱《地母》
【最佳原創電影音】
Charles HUMENRY╱《幸福之路》
【最佳改編劇本】
潘客印╱《我家的事》
【最佳原著劇本】
陳玉勳╱《大濛》
【最佳動畫片】
《世外》
【最佳動畫短片】
《螳螂》╱謝文明
【最佳視覺效果】
温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷╱《96 分鐘》
【最佳音效】
高偉晏、張凱彤、林先敏╱《小蟲蟲大冒險 》
【最佳動作設計】
黃泰維、陳嘉玲╱《恨女的逆襲》
【終身成就獎 】
陳淑芳
【年度台灣傑出電影工作者】
鍾瓊婷
