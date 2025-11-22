金馬62得獎完整名單／范冰冰缺席典禮奪影后 張震二封影帝實至名歸
娛樂中心／蔡佩伶報導
第62屆金馬獎頒獎典禮，今（22日）晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，今年金馬獎並未設有典禮主持人，而是由表演節目、影片串場，星光大道部分則是由連續主持16年紅毯的楊千霈搭檔男星彭千祐、徐鈞浩一同主持，如今頒獎典禮完美落幕，由《地母》范冰冰奪下影后殊榮，而張震則憑藉《幸福之路 》二封影帝。
【最佳動作設計】
黃泰維 、陳嘉玲／恨女的逆襲
【最佳音效】
高偉晏、張凱彤、林先敏／小蟲蟲大冒險
【最佳視覺效果】
温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷／96分鐘
【最佳動畫短片】
螳螂
【最佳動畫片】
世外
【最佳原著劇本】
陳玉勳／大濛
【最佳改編劇本】
潘客印／我家的事
【最佳原創電影音樂】
Charles HUMENRY／幸福之路
【最佳原創電影歌曲】
〈布秧〉地母
【最佳女配角】
陳雪甄／人生海海
【最佳剪輯】
雪美蓮／隱蹟之書:重寫自我
【終身成就獎】
陳淑芳
【最佳紀錄短片】
她的碎片
【最佳紀錄片】
隱蹟之書:重寫自我
【最佳美術設計】
王誌成、尤麗雯／大濛
【最佳造型設計】
許力文／大濛
【最佳男配角】
曾敬驊／我家的事
【最佳攝影】
梁銘佳／地母
【年度台灣傑出電影工作者】
鍾瓊婷
【最佳新演員】
馬士媛／左撇子女孩
【最佳劇情短片】
疊羅漢
【最佳新導演】
Lloyd Lee CHOI／ 幸福之路
【最佳導演】
李駿碩／眾生相
【最佳女主角】
范冰冰／地母
【最佳男主角】
張震／幸福之路
【最佳劇情片】
大濛
