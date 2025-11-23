金馬62慶功｜張震「幸運物」助攻稱帝 連跑3間廟足跡曝光
張震昨晚（ 11╱22）以《幸福之路》拿下第62屆金馬獎「最佳男主角」，這也是他的第2座影帝，今凌晨慶功宴上他秀出「幸運物」是1顆糖，而且還跑了3間廟，「我常常去自己家旁邊的土地公廟，幾乎每天都會去，平常每年會去拜南港的聖母宮，我今天帶的『lucky物』是南港奉天宮的，但我去拜拜都是拜平安、身體健康，那天是拜完看到桌上有糖果就順便拿了1個，這個糖應該會跟獎座放一起」。他也透露有為劇組準備幸運物，「我買了6頂順澤宮的帽子送他們，他們戴還蠻好看的」。
對於再度角逐金馬，張震自認平常心，「我覺得在演《幸福之路》的時候很舒適、很自在，現在面對表演跟以前是不太一樣的心態，以前可能壓力會很大，會有很多相同的競爭對手在同一個劇組裡面，或者自己給自己的要求也很高，後來去演舞台劇就發現讓自己變得很緊張其實很難演」。
坦言現階段追求的是比較放鬆的表演，張震說：「《幸福之路》的表演我就是做的非常放鬆，放鬆會讓我變得更專注，也讓我拿捏情緒的起伏可以更快速而且更寬廣，雖然這個戲裡面我表演還是偏比較細膩的，它不是那種大起大落或者是很外在的，沒有東西太需要我去做，我就是順著導演寫的劇本去演，攝影師其實幫很多的忙。」還笑說演《幸運之路》之後就變幸運了。
會為不同的工作環境、工作人員去調整自己的狀態，張震直言：「這就是我做演員很有趣的一部分，如果我老是演同樣一塊，我就覺得我好像每天上班一樣，其實大可不用演，因為我也不是真的缺很多錢，我覺得演戲就是要好玩，讓自己可以享受在演戲的過程裡面，這個就是推動我演下去的動力之一。」
49歲的張震坦言隨著年紀增長會越來越鬆弛一點，也會越來越清楚知道自己應該要怎麼做，「我發現我很用力去做一件事情，我身體可能會沒辦法負擔那麼多，演戲也是一樣，以前要演一場很難過的戲，會從早就開始準備一直到演完，後來發現回家後我會很受傷、很累，現在就沒有那麼多精力去消耗，我知道我該表現的是在哪一個瞬間，我會把那個瞬間非常集中，然後把它1次放出來」。
被問女兒對爸爸得獎的反應，張震笑說：「一切發生太快了，我看到她很開心的樣子，有可能因為她們（妻女）在，我覺得今天現場的整個氣氛對我是蠻特別的，其實我常常會帶她們一起去工作，拍《幸福之路》時，中間因為碰到聖誕節跟跨年，我們都一起在那邊度過，我其實想讓小孩去認識我的工作，雖然她可能看不懂，但她起碼知道我到底遇到那些人。」
至於得獎後最想做的事？張震許願「好好睡一覺」，苦笑說1個月可以睡到自然醒1次就很難得，「因為最近蠻忙，現在體力沒有以前那麼好，就想要好好的休息，每天都能夠睡飽就覺得是很幸運的事情」。這次他只回台3、4天，接著就要到外地拍戲，「明年有好幾個電影在談，順利的話，明年應該會比較忙」。
